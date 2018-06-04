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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 695696697698
Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 11:41

  Вкладчик1234 написав:Bambula, насколько жёстко зарабатывали кешбек? :-)


Коли була категорія "таксі" - вигрібав всі 500 гривень, в інших випадках 200-250 гривень (продукти).
Таксі дають через місяць, тобто вигрібав кешбек під 0 кожен другий місяць
Bambula
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 11:54

  Bambula написав:
  Вкладчик1234 написав:Bambula, насколько жёстко зарабатывали кешбек? :-)


Коли була категорія "таксі" - вигрібав всі 500 гривень, в інших випадках 200-250 гривень (продукти).
Таксі дають через місяць, тобто вигрібав кешбек під 0 кожен другий місяць


Наверное таксисты следующие кто попал под подозрение после кассиров АТБ. :)
Aps
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 12:05

Re: Monobank

  Aps написав:Наверное таксисты следующие кто попал под подозрение после кассиров АТБ

Через певні обставини також активно користуюсь таксі, кешбек в такі місяці вилітає до 500 грн за 2-3 тижні.
В мене (поки що) все на місці.
Bobb
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 12:22

Re: Monobank

при активном выведения кешбека, уменьшают процент и убирают выгодные категории,
в тех поддержке ничего внятного не обьяснили,
дословно:
Все идет на расчете скоринговой системы, которая анализирует более 1000 факторов, рекомендуем использовать карту не только по тем категориям, по которым была другая процентная ставка, возможно в будущем она будет повышена.

это что за такая регуляция?
Зачем тогда заманивать? они начинают менять условия на свое усмотрения, без согласования, это они чудят со своими деньгами, а положи свои средства, где будешь их искать? ни сайта, ни офиса, только мобильное приложение
yura2018
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 12:42

  Искатель написав:
  guntherhouse777 написав:Уже даже этот Гугл Фит установил. Тестю пока.) На шару ходю.)


Я тоже решил изучить вопрос. Кстати, как оказалось, 10000 шагов набирается на раз-два...
Единственное, что интересно: смартфон надо в руке держать при ходьбе или можно в заднем кармане джинсов? Это принципиально!
Вообще, по какому принципу он работает? От GPS-позиционирования танцует или от гиродатчика (внутри какая-то штука есть)?

Гиродатчик считает шаги, если включать GPS, будет показывать точное кол-во км, без GPS - приблизительно, как в задачке с зарницей. Разницы нет, где лежит телефон, хоть в сумке.
10тыс. набирается очень легко, если регулярно ходишь, бегаешь около 1-1,5 часа в день. Когда недобираю 10т., возникает ощущение, что чего-то не хватает организму - надо больше двигаться.
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 13:07

Re: Monobank

Продукты почти каждый месяц, ставка 4 за чужие, потом режут до 3. По аптекам не скажу, за ними не слежу..
Привязать другому - в гуглпей кошелек можно добавить и платить с нескольких телефонов +самой карты
Алексей77 написав:Подскажите,
1) в основном интересует покупки в супермаркетах и продуктовых магазинах, аптеках.
Как часто по практике по этим категориям выпадает кэшбэк и какой он будет? Сейчас пользуюсь кредиткой Б5 от ТАСа.
2) Можно ли подвязать эту карту другому человеку, чтобы он смог тоже расплачиваться?
3) Есть ли какие тонкости/косяки в использовании этой карты?
Alex_ki
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 13:14

Re: Monobank

  Son of Sun написав:Гиродатчик считает шаги, если включать GPS, будет показывать точное кол-во км

Для депо важны именно шаги, при беге шагов спокойно может быть в раза 1.5 меньше, а км в раза 1.5. больше :)
Нам шаги нужны. Осталось убедиться, шо в хозяйском телепоне нормально работает именно шагомер.
Плохо, шо не учитывается др. физ. активность: плаванье, лисапед, гребля.

А мож Моне физактивность по калориям учитывать? Нуна ввести свой вес, рост, возраст и др. лабуду и отот фит уже усю физактивность пересчитает в спаленые калории :)
А Моне при открытии Спортивного нуна будет отправить справку от спортврача со своими параметрами (250грн в СпортЛайфе). А у МариВанны и за 100грн мона сделать :mrgreen:
Востаннє редагувалось clientage в Вів 05 чер, 2018 13:17, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 13:14

  clientage написав:
  guntherhouse777 написав:Уже даже этот Гугл Фит установил. Тестю пока.) На шару ходю.)

И главное в офисе не кладите телепон на стол, всегда носите у кармане. Патамуша даже када ерзаете на стуле при виде начальства уже 2..3 шага набегает :)


Скачал приложение вечером. На улицу вышел утром. К этому времени уже находил 750 шагов, во как)).

Искатель,
телефон в сумке, через плечо.
Все считает. И оповещает приложение: цель достигнута!(10к)
guntherhouse777
 
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