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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 чер, 2018 13:57
Re: Monobank
Додано: Вів 05 чер, 2018 13:58
Bambula, маХнитные бури на котэ наехали
А мож сл. брачный сезон, они ж могут каждые 4 мес
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 05 чер, 2018 14:20
Re: Monobank
да ...похмелье у котэ ))валерьянки паразит набрался ))
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Додано: Вів 05 чер, 2018 14:54
Re: Monobank
так а спортсменам відсотки по депо виплачують щомісяця чи ні?
Додано: Вів 05 чер, 2018 15:06
Додано: Вів 05 чер, 2018 15:08
Re: Monobank
Додано: Вів 05 чер, 2018 15:20
Ну да!
Поэтому даже если спокнулись и упали, то продолжайте стучасть смартом об землю в темпе обычной ходьбы
... делайте хоть что-нибудь!
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