Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 чер, 2018 13:57
Нічого не розумію...
Bambula
Повідомлень: 255
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Додано: Вів 05 чер, 2018 13:58
Bambula
, маХнитные бури на котэ наехали
А мож сл. брачный сезон, они ж могут каждые 4 мес
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
1
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Додано: Вів 05 чер, 2018 14:20
да ...похмелье у котэ ))валерьянки паразит набрался ))
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-VICTOR-
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Додано: Вів 05 чер, 2018 14:54
так а спортсменам відсотки по депо виплачують щомісяця чи ні?
casper12
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Додано: Вів 05 чер, 2018 15:06
casper12 написав:
так а спортсменам відсотки по депо виплачують щомісяця чи ні?
Щомісяця
Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 05 чер, 2018 15:08
Квесторе_поверніться написав: casper12 написав:
так а спортсменам відсотки по депо виплачують щомісяця чи ні?
Щомісяця
якщо за 1-й міс отримую по 21, а за другий по 11, то буде перерахунок отих по 21 за перший міс?
casper12
Повідомлень: 735
З нами з: 24.12.13
Подякував: 30 раз.
Подякували: 112 раз.
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Додано: Вів 05 чер, 2018 15:20
casper12 написав: Квесторе_поверніться написав: casper12 написав:
так а спортсменам відсотки по депо виплачують щомісяця чи ні?
Щомісяця
якщо за 1-й міс отримую по 21, а за другий по 11, то буде перерахунок отих по 21 за перший міс?
Ну да!
Поэтому даже если спокнулись и упали, то продолжайте стучасть смартом об землю в темпе обычной ходьбы
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
1
Повідомлень: 24538
З нами з: 08.12.07
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Додано: Вів 05 чер, 2018 19:04
Но пока спортивный не запустили.
Ждем офиц. старта продаж
guntherhouse777
Повідомлень: 3255
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Подякував: 2 раз.
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Додано: Вів 05 чер, 2018 19:12
Имхуется мне что спортивный таксистам выгодно будет оформлять
maxim2014
Повідомлень: 1211
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Додано: Вів 05 чер, 2018 19:29
Искатель написав: guntherhouse777 написав:
Уже даже этот Гугл Фит установил. Тестю пока.) На шару ходю.)
Я тоже решил изучить вопрос. Кстати, как оказалось, 10000 шагов набирается на раз-два...
Единственное, что интересно: смартфон надо в руке держать при ходьбе или можно в заднем кармане джинсов? Это принципиально!
і я вирішив потестувати гугл фіт. Дійсно, кроки набираються на раз-два, очікував що буде гірше. Хоча носити з собою телепон весь час, коли не спиш, якось напрягає. Який-небудь фітнес браслет на руку було б зручніше і 10к без сумнівів набирав би щодня. Головне, щоб цей браслет коннектився з гугл фіт.
І щоб nfc в ньому був. Ідеально
casper12
Повідомлень: 735
З нами з: 24.12.13
Подякував: 30 раз.
Подякували: 112 раз.
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