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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 696697698699
Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 13:57

Re: Monobank

Нічого не розумію...
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Bambula
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 13:58

Bambula, маХнитные бури на котэ наехали :mrgreen:
А мож сл. брачный сезон, они ж могут каждые 4 мес :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 14:20

Re: Monobank

да ...похмелье у котэ ))валерьянки паразит набрался ))
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-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 14:54

Re: Monobank

так а спортсменам відсотки по депо виплачують щомісяця чи ні?
casper12
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 15:06

  casper12 написав:так а спортсменам відсотки по депо виплачують щомісяця чи ні?

Щомісяця
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 15:08

Re: Monobank

Квесторе_поверніться написав:
  casper12 написав:так а спортсменам відсотки по депо виплачують щомісяця чи ні?

Щомісяця
якщо за 1-й міс отримую по 21, а за другий по 11, то буде перерахунок отих по 21 за перший міс?
casper12
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 15:20

  casper12 написав:
Квесторе_поверніться написав:
  casper12 написав:так а спортсменам відсотки по депо виплачують щомісяця чи ні?

Щомісяця
якщо за 1-й міс отримую по 21, а за другий по 11, то буде перерахунок отих по 21 за перший міс?

Ну да!
Поэтому даже если спокнулись и упали, то продолжайте стучасть смартом об землю в темпе обычной ходьбы :idea:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 19:04

Но пока спортивный не запустили.
Ждем офиц. старта продаж
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 19:12

Re: Monobank

Имхуется мне что спортивный таксистам выгодно будет оформлять :D
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 19:29

  Искатель написав:
  guntherhouse777 написав:Уже даже этот Гугл Фит установил. Тестю пока.) На шару ходю.)


Я тоже решил изучить вопрос. Кстати, как оказалось, 10000 шагов набирается на раз-два...
Единственное, что интересно: смартфон надо в руке держать при ходьбе или можно в заднем кармане джинсов? Это принципиально!

і я вирішив потестувати гугл фіт. Дійсно, кроки набираються на раз-два, очікував що буде гірше. Хоча носити з собою телепон весь час, коли не спиш, якось напрягає. Який-небудь фітнес браслет на руку було б зручніше і 10к без сумнівів набирав би щодня. Головне, щоб цей браслет коннектився з гугл фіт.
І щоб nfc в ньому був. Ідеально :)
casper12
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