Додано: Сер 06 чер, 2018 02:04

задал мне один чел казалось бы простой вопрос - как пополнить карту.

я ему говорю - так на сайте глянь. дядьки же толковые запускали проект - должны были побеспокоится и если не отдельную ссылку забабахать где все рассказано то уж faq точно сделали где и рассказали клиенту как закидывать гроши на карту.

но не тут то было...

как оказалось - на сайте про это тишина.

в тарифах правда есть сакральная фраза "Поповнення картки в термiнальних мережах партнерів - безкоштовно". Но кто эти партизаны и где они скрываются не понятно.

Может офпред все же прояснит где горох с дубом зашифровали эту инфу?

Мне то эта инфа нужна как зайцу стоп сигнал но выглядеть идиотом когда рекомендовал челу карту как то тоже не камильфо. Для тех кто может не поймет о чем речь - у чела еще нет карты. Он пока на стадии осмысления оформлять или нет. А значит приложение он не может запустить - доступ у него только к инфе на сайте.