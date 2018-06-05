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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 697698699700
Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 02:04

Re: Monobank

задал мне один чел казалось бы простой вопрос - как пополнить карту.
я ему говорю - так на сайте глянь. дядьки же толковые запускали проект - должны были побеспокоится и если не отдельную ссылку забабахать где все рассказано то уж faq точно сделали где и рассказали клиенту как закидывать гроши на карту.
но не тут то было...
как оказалось - на сайте про это тишина.
в тарифах правда есть сакральная фраза "Поповнення картки в термiнальних мережах партнерів - безкоштовно". Но кто эти партизаны и где они скрываются не понятно.
Может офпред все же прояснит где горох с дубом зашифровали эту инфу?
Мне то эта инфа нужна как зайцу стоп сигнал но выглядеть идиотом когда рекомендовал челу карту как то тоже не камильфо. Для тех кто может не поймет о чем речь - у чела еще нет карты. Он пока на стадии осмысления оформлять или нет. А значит приложение он не может запустить - доступ у него только к инфе на сайте.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 06:26

Re: Monobank

  mephala написав:как пополнить карту

Так в апликухе все есть, все каналы намалёваны у левом нижнем углу гл. экрана
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 07:49

Re: Monobank

clientage написав:
  mephala написав:как пополнить карту

Так в апликухе все есть, все каналы намалёваны у левом нижнем углу гл. экрана

Так маленький нюанс же))
mephala написав:А значит приложение он не может запустить - доступ у него только к инфе на сайте.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 08:53

Re: Monobank

а где в приложении выбирать "спортивный" ? у меня вроде бі обновленное приложение , но депозиты только обычные
свинорыл
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 09:30

  stryzhko написав:Так маленький нюанс же))

Там ньЮанс, шо его дружбан mephala не знал шо ему ответить, имея свой тел в кармане :)
А ньюанс самого Мони, шо он вааще ничо в инет выкладывать не хочет, у него все в смарте. Есть отот лэндинг и хватит :) Я вот не знаю добавили ли они на карту в апликухе ТСО Таси :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 09:47

  yama написав:а где в приложении выбирать "спортивный" ? у меня вроде бі обновленное приложение , но депозиты только обычные


Его еще нет в продаже, будет в конце месяца
Sergion
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 09:49

Re: Monobank

  Фантом написав:П.С. У меня 99,99% трат в прошлом месяце, по категориям с кэшбеком.
Кэшбек в этом месяце не порезали, патамушо рот на замке.


Навряд чи через цей критерій!
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 09:52

  clientage написав:
  stryzhko написав:Так маленький нюанс же))

Там ньЮанс, шо его дружбан mephala не знал шо ему ответить, имея свой тел в кармане :)
А ньюанс самого Мони, шо он вааще ничо в инет выкладывать не хочет, у него все в смарте. Есть отот лэндинг и хватит :) Я вот не знаю добавили ли они на карту в апликухе ТСО Таси :)

у меня телефон где находится моно очень большой и в карман не влазит :wink:
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 10:02

  mephala написав:у меня телефон где находится моно очень большой и в карман не влазит

Как же вы с ним бегать думаете?
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 10:18

Re: Monobank

clientage написав:Я вот не знаю добавили ли они на карту в апликухе ТСО Таси :)

Так.
Zochan
 
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  #<1 ... 697698699700
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