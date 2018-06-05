|
|
|
Monobank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 чер, 2018 12:39
wig написав: mephala написав:
у меня телефон где находится моно очень большой и в карман не влазит
Как же вы с ним бегать думаете?
у меня есть столбики до следующего лета под 18,25%
без всяких заморочек.
так что пока просто понаблюдаю.
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 3052
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 437 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 06 чер, 2018 14:42
С России на моню п2п не раб.
Чтоб там рублями отправили,а мне конвертнулись и гривна упала.
В привате так приходило,а тут что-то не хочет.
-
mihasik
-
-
- Повідомлень: 334
- З нами з: 26.10.11
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 06 чер, 2018 14:47
mihasik написав:
С России на моню п2п не раб.
Чтоб там рублями отправили,а мне конвертнулись и гривна упала.
В привате так приходило,а тут что-то не хочет.
цікаво туди йдуть кошти по п2п?
-
babka_v_kedax
-
-
- Повідомлень: 30
- З нами з: 21.05.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 06 чер, 2018 14:51
mihasik написав:
С России на моню п2п не раб.
Чтоб там рублями отправили,а мне конвертнулись и гривна упала.
В привате так приходило,а тут что-то не хочет.
Ну вот сразу видно кто у нас патриот
-
maxim2014
-
-
- Повідомлень: 1212
- З нами з: 19.09.14
- Подякував: 142 раз.
- Подякували: 104 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 06 чер, 2018 15:01
mihasik написав:
С России на моню п2п не раб.
Чтоб там рублями отправили,а мне конвертнулись и гривна упала.
В привате так приходило,а тут что-то не хочет.
Андрей Свистун Очень жду возможность пополнения с забугорных карт, что-то вопрос затянулся((
Дмитрий Дубилет Совсем чуть-чуть. Даже не представляете, как сложно оказалось
Нравится · Ответить · 7 ч
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
-
vollena71
-
-
- Повідомлень: 1259
- З нами з: 18.09.13
- Подякував: 275 раз.
- Подякували: 214 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 06 чер, 2018 15:10
vollena71 написав:
Дмитрий Дубилет Совсем чуть-чуть. Даже не представляете, как сложно оказалось
Это другое, Дубилет ведет разговор за пополнение картами иностранных банков в самой апликухе. А сторонние сервисы должны работать. И "возврат товара", и незамаскированное P2P.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
-
wig
-
-
- Повідомлень: 3022
- З нами з: 06.01.12
- Подякував: 51 раз.
- Подякували: 174 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 06 чер, 2018 15:14
wig написав: vollena71 написав:
Дмитрий Дубилет Совсем чуть-чуть. Даже не представляете, как сложно оказалось
Это другое, Дубилет ведет разговор за пополнение картами иностранных банков в самой апликухе. А сторонние сервисы должны работать. И "возврат товара", и незамаскированное P2P.
Это будет стоять 2-3%, мгновенный перевод. Такое работает в сервисах как EpayService.
Платить 2-3% - кайфа не особо много. И в том же WMZ вывод стоит 2%+0.8%.
Именно P2P - запрещает MasterCard.Я выводу на карту VISA привата за 0%
(не знаю можно ли тут ссылку публиковать
)
-
proftpd66
-
-
- Повідомлень: 17
- З нами з: 22.12.16
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 06 чер, 2018 15:21
mihasik написав:
С России на моню п2п не раб.
Чтоб там рублями отправили,а мне конвертнулись и гривна упала.
В привате так приходило,а тут что-то не хочет.
Тинькофф в помощь.
-
WachtAmRhein
-
-
- Повідомлень: 8345
- З нами з: 16.11.11
- Подякував: 652 раз.
- Подякували: 1237 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 06 чер, 2018 15:23
proftpd66 написав:
И в том же WMZ вывод стоит 2%+0.8%.
2% + 3 USD
+0.8% коміс системи
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 2171
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 162 раз.
- Подякували: 58 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 06 чер, 2018 15:24
proftpd66 написав:
не знаю можно ли тут ссылку публиковать
дата посту - 1 апреля 2018
как бе намєкає
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 2171
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 162 раз.
- Подякували: 58 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Aps
, iamdimon
, J
, kolyuchy
, la9
, maxim2014
, pavyak
, Shustoff
, slasva
і 3 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|