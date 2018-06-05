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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 699700701702>
Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 12:39

  wig написав:
  mephala написав:у меня телефон где находится моно очень большой и в карман не влазит

Как же вы с ним бегать думаете?

у меня есть столбики до следующего лета под 18,25%
без всяких заморочек.
так что пока просто понаблюдаю.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 14:42

С России на моню п2п не раб.
Чтоб там рублями отправили,а мне конвертнулись и гривна упала.
В привате так приходило,а тут что-то не хочет.
mihasik
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 14:47

  mihasik написав:С России на моню п2п не раб.
Чтоб там рублями отправили,а мне конвертнулись и гривна упала.
В привате так приходило,а тут что-то не хочет.

цікаво туди йдуть кошти по п2п?
babka_v_kedax
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 14:51

  mihasik написав:С России на моню п2п не раб.
Чтоб там рублями отправили,а мне конвертнулись и гривна упала.
В привате так приходило,а тут что-то не хочет.

Ну вот сразу видно кто у нас патриот :D
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 15:01

  mihasik написав:С России на моню п2п не раб.
Чтоб там рублями отправили,а мне конвертнулись и гривна упала.
В привате так приходило,а тут что-то не хочет.

Андрей Свистун Очень жду возможность пополнения с забугорных карт, что-то вопрос затянулся((
Дмитрий Дубилет Совсем чуть-чуть. Даже не представляете, как сложно оказалось
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vollena71
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 15:10

  vollena71 написав:Дмитрий Дубилет Совсем чуть-чуть. Даже не представляете, как сложно оказалось

Это другое, Дубилет ведет разговор за пополнение картами иностранных банков в самой апликухе. А сторонние сервисы должны работать. И "возврат товара", и незамаскированное P2P.
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wig
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 15:14

  wig написав:
  vollena71 написав:Дмитрий Дубилет Совсем чуть-чуть. Даже не представляете, как сложно оказалось

Это другое, Дубилет ведет разговор за пополнение картами иностранных банков в самой апликухе. А сторонние сервисы должны работать. И "возврат товара", и незамаскированное P2P.


Это будет стоять 2-3%, мгновенный перевод. Такое работает в сервисах как EpayService.
Платить 2-3% - кайфа не особо много. И в том же WMZ вывод стоит 2%+0.8%.

Именно P2P - запрещает MasterCard.
Я выводу на карту VISA привата за 0%
(не знаю можно ли тут ссылку публиковать :) )
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 15:21

  mihasik написав:С России на моню п2п не раб.
Чтоб там рублями отправили,а мне конвертнулись и гривна упала.
В привате так приходило,а тут что-то не хочет.


Тинькофф в помощь.
WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 15:23

Re: Monobank

  proftpd66 написав:И в том же WMZ вывод стоит 2%+0.8%.


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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 15:24

Re: Monobank

  proftpd66 написав:не знаю можно ли тут ссылку публиковать


дата посту - 1 апреля 2018
как бе намєкає :)
+50грн !
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