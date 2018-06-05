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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 чер, 2018 15:27
WachtAmRhein написав: mihasik написав:
С России на моню п2п не раб.
Чтоб там рублями отправили,а мне конвертнулись и гривна упала.
В привате так приходило,а тут что-то не хочет.
Тинькофф в помощь.
А при чем Тинькофф к украинцам?
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slasva
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Додано: Сер 06 чер, 2018 15:30
https://paysend.com/
mihasik написав:
С России на моню п2п не раб.
Чтоб там рублями отправили,а мне конвертнулись и гривна упала.
В привате так приходило,а тут что-то не хочет.
и будет вам счастье. С Моно эта штуковина 100% работает, проверено
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Додано: Сер 06 чер, 2018 16:15
slasva написав: WachtAmRhein написав: mihasik написав:
С России на моню п2п не раб.
Чтоб там рублями отправили,а мне конвертнулись и гривна упала.
В привате так приходило,а тут что-то не хочет.
Тинькофф в помощь.
А при чем Тинькофф к украинцам?
Человек писал что ему с России надо на моню. При чем тут украинцы?
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WachtAmRhein
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Додано: Сер 06 чер, 2018 17:12
babka_v_kedax написав: mihasik написав:
С России на моню п2п не раб.
Чтоб там рублями отправили,а мне конвертнулись и гривна упала.
В привате так приходило,а тут что-то не хочет.
цікаво туди йдуть кошти по п2п?
Не туда, а от туда.
На приват заходят, насчёт комиса не знаю,мне приходит та сумма в гривне,что нужно.
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mihasik
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