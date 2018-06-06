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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 699700701702
Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 15:27

  WachtAmRhein написав:
  mihasik написав:С России на моню п2п не раб.
Чтоб там рублями отправили,а мне конвертнулись и гривна упала.
В привате так приходило,а тут что-то не хочет.


Тинькофф в помощь.

А при чем Тинькофф к украинцам?
slasva
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 15:30

  mihasik написав:С России на моню п2п не раб.
Чтоб там рублями отправили,а мне конвертнулись и гривна упала.
В привате так приходило,а тут что-то не хочет.

https://paysend.com/ и будет вам счастье. С Моно эта штуковина 100% работает, проверено
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 16:15

  slasva написав:
  WachtAmRhein написав:
  mihasik написав:С России на моню п2п не раб.
Чтоб там рублями отправили,а мне конвертнулись и гривна упала.
В привате так приходило,а тут что-то не хочет.


Тинькофф в помощь.

А при чем Тинькофф к украинцам?


Человек писал что ему с России надо на моню. При чем тут украинцы?
WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 17:12

  babka_v_kedax написав:
  mihasik написав:С России на моню п2п не раб.
Чтоб там рублями отправили,а мне конвертнулись и гривна упала.
В привате так приходило,а тут что-то не хочет.

цікаво туди йдуть кошти по п2п?

Не туда, а от туда.
На приват заходят, насчёт комиса не знаю,мне приходит та сумма в гривне,что нужно.
mihasik
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 18:54

  Sergion написав:
  yama написав:а где в приложении выбирать "спортивный" ? у меня вроде бі обновленное приложение , но депозиты только обычные


Его еще нет в продаже, будет в конце месяца

А откуда инфа про конец месяца? Это точно?
Stargazer212
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 07:53

Re: Monobank

Кто-то пробовал из-за рубежа пополнять?
Просто любопытно, указанный в реквизитах IBAN and account No. - они владельца карты, или же "котловые" Универсалбанка?

Давно читал, что IBAN вообще для Украины не используется, ибо мы не в ходим в систему.
может, что и изменилось конечно.
justit
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 07:57

Re: Monobank

  justit написав:Давно читал, что IBAN вообще для Украины не используется


глянув свіфт реквізити валютної карти (правда із ПБ) - присутній IBAN (UA+27 цифр)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 10:40

  greenozon написав:глянув свіфт реквізити валютної карти (правда із ПБ) - присутній IBAN (UA+27 цифр)

IBAN можно сгенерировать самостоятельно, зная номер счета (или в случае Привата - номер карты):
https://www.iban.com/calculate-iban.html

В Украине он не является обязательным реквизитом... :oops:
sola
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 11:08

Вчера получил свифт на карту моно в евро.

account No - это Ваш номер карты.

Также я указывал swiftcode, iban не указывал.

Банк-посредник взял комиссию в 15 евро, имейте ввиду.
inflew
 
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  #<1 ... 699700701702
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