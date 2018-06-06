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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 чер, 2018 15:27
WachtAmRhein написав: mihasik написав:
С России на моню п2п не раб.
Чтоб там рублями отправили,а мне конвертнулись и гривна упала.
В привате так приходило,а тут что-то не хочет.
Тинькофф в помощь.
А при чем Тинькофф к украинцам?
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slasva
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Додано: Сер 06 чер, 2018 15:30
https://paysend.com/
mihasik написав:
С России на моню п2п не раб.
Чтоб там рублями отправили,а мне конвертнулись и гривна упала.
В привате так приходило,а тут что-то не хочет.
и будет вам счастье. С Моно эта штуковина 100% работает, проверено
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Shustoff
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Додано: Сер 06 чер, 2018 16:15
slasva написав: WachtAmRhein написав: mihasik написав:
С России на моню п2п не раб.
Чтоб там рублями отправили,а мне конвертнулись и гривна упала.
В привате так приходило,а тут что-то не хочет.
Тинькофф в помощь.
А при чем Тинькофф к украинцам?
Человек писал что ему с России надо на моню. При чем тут украинцы?
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WachtAmRhein
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Додано: Сер 06 чер, 2018 17:12
babka_v_kedax написав: mihasik написав:
С России на моню п2п не раб.
Чтоб там рублями отправили,а мне конвертнулись и гривна упала.
В привате так приходило,а тут что-то не хочет.
цікаво туди йдуть кошти по п2п?
Не туда, а от туда.
На приват заходят, насчёт комиса не знаю,мне приходит та сумма в гривне,что нужно.
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mihasik
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Додано: Сер 06 чер, 2018 18:54
Sergion написав: yama написав:
а где в приложении выбирать "спортивный" ? у меня вроде бі обновленное приложение , но депозиты только обычные
Его еще нет в продаже, будет в конце месяца
А откуда инфа про конец месяца? Это точно?
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Stargazer212
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Додано: Чет 07 чер, 2018 07:53
Кто-то пробовал из-за рубежа пополнять?
Просто любопытно, указанный в реквизитах IBAN and account No. - они владельца карты, или же "котловые" Универсалбанка?
Давно читал, что IBAN вообще для Украины не используется, ибо мы не в ходим в систему.
может, что и изменилось конечно.
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justit
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Додано: Чет 07 чер, 2018 07:57
justit написав:
Давно читал, что IBAN вообще для Украины не используется
глянув свіфт реквізити валютної карти (правда із ПБ) - присутній IBAN (UA+27 цифр)
+50грн !
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greenozon
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Додано: Чет 07 чер, 2018 10:40
greenozon написав:
глянув свіфт реквізити валютної карти (правда із ПБ) - присутній IBAN (UA+27 цифр)
IBAN можно сгенерировать самостоятельно, зная номер счета (или в случае Привата - номер карты):https://www.iban.com/calculate-iban.html
В Украине он не является обязательным реквизитом...
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sola
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Додано: Чет 07 чер, 2018 11:08
Вчера получил свифт на карту моно в евро.
account No - это Ваш номер карты.
Также я указывал swiftcode, iban не указывал.
Банк-посредник взял комиссию в 15 евро, имейте ввиду.
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inflew
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