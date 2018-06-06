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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 чер, 2018 12:19
sola написав: inflew написав:
Вчера получил свифт на карту моно в евро.
Отконвертировалось по курсу мони?
Или, банка "Универсал"?
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
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Додано: Чет 07 чер, 2018 12:43
sola написав:
лось по курсу мони?
Да
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Додано: Чет 07 чер, 2018 13:17
inflew написав:
Вчера получил свифт на карту моно в евро.
Банк-посредник взял комиссию в 15 евро, имейте ввиду.
в USD банк корреспондент не взял никопейки
А Приват24 брал 20$
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