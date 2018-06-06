Или, банка "Универсал"?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 чер, 2018 12:19
Или, банка "Универсал"?
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
Додано: Чет 07 чер, 2018 12:43
Re: Monobank
Додано: Чет 07 чер, 2018 13:17
Додано: Чет 07 чер, 2018 15:42
UNIVERSAL BANK OJSC KIEV SWIFT Code - UNJSUAUK
Калькулятор матерится на неверный код банка
p.s. допер, что вместо SWIFT Code, нужно МФО
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