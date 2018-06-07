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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 700701702703
Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 12:19

  sola написав:
  inflew написав:Вчера получил свифт на карту моно в евро.

Отконвертировалось по курсу мони?

Или, банка "Универсал"?
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wig
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 12:43

Re: Monobank

  sola написав:лось по курсу мони?

Да
inflew
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 13:17

  inflew написав:Вчера получил свифт на карту моно в евро.
Банк-посредник взял комиссию в 15 евро, имейте ввиду.



в USD банк корреспондент не взял никопейки :) А Приват24 брал 20$
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 15:42

  sola написав:
  greenozon написав:IBAN можно сгенерировать самостоятельно, зная номер счета (или в случае Привата - номер карты):
https://www.iban.com/calculate-iban.html


UNIVERSAL BANK OJSC KIEV SWIFT Code - UNJSUAUK

Калькулятор матерится на неверный код банка

p.s. допер, что вместо SWIFT Code, нужно МФО :-)
justit
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 19:35

Ктото от новой почти добился возврата комиссии за перевод денег? Я понимаю что тема старая, но у меня ситуация чуток другая. 3 посылки, 2 с наложкой, одна с оплатой доставки.
Один и тотже терминал Ощада, одна и та же карта мони, 1й платеж наложка - лупят комиссию 4%, второй платеж наложка - комиссии 0%, 3 платеж доставки - 0% комиссии.

В выписке мони, 2 последних платежа Новая почта (прочее), 1й платеж - Новая почта (наложенный платеж), напомню что один и тот же терминал, одна и та же карта, все оплаты в течении 3х минут одна за другой!!!
adeht01
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 22:28

Re: Monobank

Тут скорее можно добиться комиссии по второй наложке
Alex_ki
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  #<1 ... 700701702703
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