Или, банка "Универсал"?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 чер, 2018 12:19
Или, банка "Универсал"?
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
Додано: Чет 07 чер, 2018 12:43
Re: Monobank
Додано: Чет 07 чер, 2018 13:17
Додано: Чет 07 чер, 2018 15:42
UNIVERSAL BANK OJSC KIEV SWIFT Code - UNJSUAUK
Калькулятор матерится на неверный код банка
p.s. допер, что вместо SWIFT Code, нужно МФО
Додано: Чет 07 чер, 2018 19:35
Ктото от новой почти добился возврата комиссии за перевод денег? Я понимаю что тема старая, но у меня ситуация чуток другая. 3 посылки, 2 с наложкой, одна с оплатой доставки.
Один и тотже терминал Ощада, одна и та же карта мони, 1й платеж наложка - лупят комиссию 4%, второй платеж наложка - комиссии 0%, 3 платеж доставки - 0% комиссии.
В выписке мони, 2 последних платежа Новая почта (прочее), 1й платеж - Новая почта (наложенный платеж), напомню что один и тот же терминал, одна и та же карта, все оплаты в течении 3х минут одна за другой!!!
Додано: Чет 07 чер, 2018 22:28
Re: Monobank
Тут скорее можно добиться комиссии по второй наложке
Додано: П'ят 08 чер, 2018 05:31
MCC
Подскажите мсс код "Сушия" и "МакДональдс".
Додано: П'ят 08 чер, 2018 06:23
Re: Monobank
у меня тоже чуток другая: зашел в отделение и забыл зачем))
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: П'ят 08 чер, 2018 07:52
Я смотрю кто-то удачно зашёл...)))
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