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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 701702703704
Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 08:52

  anikola13 написав:Подскажите мсс код "Сушия" и "МакДональдс".

МСС не вижу, но есть категория...https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... edit#gid=0
isen
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 08:57

Re: Monobank

Добрый день.
Подскажите, может кто знает обычные(не премиум) карты для расчетов заграницей, у которых нет комиссии за конвертацию не зависимо от валюты карты (знаю Моно, Приват, Коко).
isen
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 09:06

  anikola13 написав:Подскажите мсс код "Сушия" и "МакДональдс".


Сушия (онлайн заказ) - 5812
Макдональдс - 5814
antey718
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 09:09

isen
У альфы по некоторым кредиткам нет комиссии, У OTP тоже вроде бы есть карты без комиссии за конвертацию.
antey718
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 09:20

  isen написав:Добрый день.
Подскажите, может кто знает обычные(не премиум) карты для расчетов заграницей, у которых нет комиссии за конвертацию не зависимо от валюты карты (знаю Моно, Приват, Коко).

Нет "комиссии за конвертацию" - это очень обтекаемая формулировка. Потому как в этом случае банк применяет "свой курс" в котором как правило сидит уже плата за конвертацию (или страховка банка на случай если курс в момент списания по счету изменится по отношению к дате оплаты). Тот же курс у Мони и Привата по гривневой карте "без якобы комиса" будет всегда выше курса платежной системы на дату совершения покупки, который висит на сайте Визы и Мастера.
Кроме того есть еще ряд важных вопросов:
Какая Валюта карты? Какая валюта оплаты?
Потому как у многих банков по картах в USD при оплате экзотикой - комиссий нет. То есть будет применен курс платежной системы. Но при оплате к примеру долларовой картой в Евро - жахнут так, что мама не горюй
А если валюта карты грн. то без комиса за границей оплата Максимкой от Аллы. Еще и кэшбек будет (при оплате в супермаркетах, АЗС или кафе-ресторанах) + рассрочку предложат на суммы свыше 1000 в эквиваленте. По крайней мере по экзотике было так.
Но для более точного ответа на ваш вопрос Вам надо более точно сформулировать ряд моментов - в какой валюте оплаты и в какой валюте карты думаете платить
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 09:46

Flamingo
Карта в долларах, оплаты в евро и гривна( к примеру пополнить Моню с долкарты укрбанка получится?). Думаете выгоднее платить с конвертацией 1%, чем по фиксированному курсу банка( к примеру Приват)?
Выдержка с сайта https://www.visa.com.ru/travel-with-vis ... erter.html Каждый день, за исключением выходных, Рождества (25 декабря) и Нового года (1 января) компания Visa формирует курс транзакций на следующий день. Курс Visa выбирается из диапазона курсов, доступных на оптовых валютных рынках или одобренных государственными органами и действующих за 1 день до даты обработки информации для данной операции. Компания Visa предоставляет этот курс банкам-эмитентам, которые, в свою очередь, могут скорректировать курс при выставлении счетов держателям карт. Курс, предоставляемый компанией Visa банкам-эмитентам, может отличаться от курса, которым пользуется сама компания.
isen
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 09:53

  Мизантрóп написав:
  adeht01 написав:Ктото от новой почти добился возврата комиссии за перевод денег? Я понимаю что тема старая, но у меня ситуация чуток другая. 3 посылки, 2 с наложкой, одна с оплатой доставки.
у меня тоже чуток другая: зашел в отделение и забыл зачем))
Зображення

А за просмотр с Вас не взяли по выписке? ))) И по какой категории: красота и здоровье или развлечения и спорт? Хотя тут важнее не категория, и главное даже не М а как раз СС...
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 10:12

Добрый день
Я хочу оформить карту Монобанка. Здесь выкладывали ссылку на получении вроде 50 грн. при оформлении. Не подскажите ссылку? Стоит воспользоваться? Это безопасно?
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Алексей77
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 10:14

  Алексей77 написав:Добрый день
Я хочу оформить карту Монобанка. Здесь выкладывали ссылку на получении вроде 50 грн. при оформлении. Не подскажите ссылку? Стоит воспользоваться? Это безопасно?

Там было не 50 , а 100...
isen
 
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  #<1 ... 701702703704
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