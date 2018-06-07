МСС не вижу, но есть категория...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 чер, 2018 08:52
МСС не вижу, но есть категория...
Додано: П'ят 08 чер, 2018 08:57
Re: Monobank
Добрый день.
Подскажите, может кто знает обычные(не премиум) карты для расчетов заграницей, у которых нет комиссии за конвертацию не зависимо от валюты карты (знаю Моно, Приват, Коко).
Додано: П'ят 08 чер, 2018 09:06
Додано: П'ят 08 чер, 2018 09:09
isen
У альфы по некоторым кредиткам нет комиссии, У OTP тоже вроде бы есть карты без комиссии за конвертацию.
Додано: П'ят 08 чер, 2018 09:20
Нет "комиссии за конвертацию" - это очень обтекаемая формулировка. Потому как в этом случае банк применяет "свой курс" в котором как правило сидит уже плата за конвертацию (или страховка банка на случай если курс в момент списания по счету изменится по отношению к дате оплаты). Тот же курс у Мони и Привата по гривневой карте "без якобы комиса" будет всегда выше курса платежной системы на дату совершения покупки, который висит на сайте Визы и Мастера.
Кроме того есть еще ряд важных вопросов:
Какая Валюта карты? Какая валюта оплаты?
Потому как у многих банков по картах в USD при оплате экзотикой - комиссий нет. То есть будет применен курс платежной системы. Но при оплате к примеру долларовой картой в Евро - жахнут так, что мама не горюй
А если валюта карты грн. то без комиса за границей оплата Максимкой от Аллы. Еще и кэшбек будет (при оплате в супермаркетах, АЗС или кафе-ресторанах) + рассрочку предложат на суммы свыше 1000 в эквиваленте. По крайней мере по экзотике было так.
Но для более точного ответа на ваш вопрос Вам надо более точно сформулировать ряд моментов - в какой валюте оплаты и в какой валюте карты думаете платить
Додано: П'ят 08 чер, 2018 09:46
Flamingo
Карта в долларах, оплаты в евро и гривна( к примеру пополнить Моню с долкарты укрбанка получится?). Думаете выгоднее платить с конвертацией 1%, чем по фиксированному курсу банка( к примеру Приват)?
Выдержка с сайта
Додано: П'ят 08 чер, 2018 09:53
А за просмотр с Вас не взяли по выписке? ))) И по какой категории: красота и здоровье или развлечения и спорт? Хотя тут важнее не категория, и главное даже не М а как раз СС...
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Додано: П'ят 08 чер, 2018 10:12
Добрый день
Я хочу оформить карту Монобанка. Здесь выкладывали ссылку на получении вроде 50 грн. при оформлении. Не подскажите ссылку? Стоит воспользоваться? Это безопасно?
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Додано: П'ят 08 чер, 2018 10:14
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