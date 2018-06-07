Додано: П'ят 08 чер, 2018 09:20

isen написав: Добрый день.

Подскажите, может кто знает обычные(не премиум) карты для расчетов заграницей, у которых нет комиссии за конвертацию не зависимо от валюты карты (знаю Моно, Приват, Коко). Добрый день.Подскажите, может кто знает обычные(не премиум) карты для расчетов заграницей, у которых нет комиссии за конвертацию не зависимо от валюты карты (знаю Моно, Приват, Коко).

Нет "комиссии за конвертацию" - это очень обтекаемая формулировка. Потому как в этом случае банк применяет "свой курс" в котором как правило сидит уже плата за конвертацию (или страховка банка на случай если курс в момент списания по счету изменится по отношению к дате оплаты). Тот же курс у Мони и Привата по гривневой карте "без якобы комиса" будет всегда выше курса платежной системы на дату совершения покупки, который висит на сайте Визы и Мастера.Кроме того есть еще ряд важных вопросов:Какая Валюта карты? Какая валюта оплаты?Потому как у многих банков по картах в USD при оплате экзотикой - комиссий нет. То есть будет применен курс платежной системы. Но при оплате к примеру долларовой картой в Евро - жахнут так, что мама не горюйА если валюта карты грн. то без комиса за границей оплата Максимкой от Аллы. Еще и кэшбек будет (при оплате в супермаркетах, АЗС или кафе-ресторанах) + рассрочку предложат на суммы свыше 1000 в эквиваленте. По крайней мере по экзотике было так.Но для более точного ответа на ваш вопрос Вам надо более точно сформулировать ряд моментов - в какой валюте оплаты и в какой валюте карты думаете платить