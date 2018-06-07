Додано: П'ят 08 чер, 2018 13:01

isen написав: Карта в долларах, оплаты в евро и гривна( к примеру пополнить Моню с долкарты укрбанка получится?). Думаете выгоднее платить с конвертацией 1%, чем по фиксированному курсу банка( к примеру Приват)? Карта в долларах, оплаты в евро и гривна( к примеру пополнить Моню с долкарты укрбанка получится?). Думаете выгоднее платить с конвертацией 1%, чем по фиксированному курсу банка( к примеру Приват)?

Давайте я уточню - Вы находитесь в Украине, у вас есть доллары, вы хотите открыть в украинском банке карту в долларах чтобы платить нею в зоне Евро и делать погашения долгов по карте Мони через р2р. Правильно? Если да - то пойдем по порядку:1. С долларовой карты украинских банков в Еврозоне я точно бы Вам не рекомендовал платить. Вероятность попадания на конский комис очень велика (это когда у Вас купят доллары по курсу покупки банка, а продадут Евро по курсу продажи). У меня когда-то в такой ситуации на покупке в дьютике Аэропорта Шарля де Голя стоимостью порядка 80 Евро - разница в пользу банка (уже к счастью почившего в бозе) составила 12 USD от курса Визы. Это при том что комиса за конвертацию по этой карте не было + накануне я 3 недели платил этой же картой по всей Мексике и курс получался = курсу Визы (гораздо лучше чем курс обмена долларов в мексиканских обменниках). Просто песо для укр.банков экзотика и они при конвертации используют курсы международных платежных систем, а Евро и бакс нет. У большинства банков при платеже в Евро долларовой картой и наоборот совсем иные правила таких оплат. Очень не выгодные клиенту. Поэтому сейчас у меня ЖЕЛЕЗНОЕ правило в Еврозоне лучше всего платить Евровой картой. В крайнем случае гривневой (у кого-то из банков курс может быть чуть лучше, у кого-то чуть хуже) особенно если есть кэшбэк. Но только не долларовой картой ЛЮБОГО украинского банка.2. Для гривневого платежа Вы конечно можете использовать долларовую карту. Моня естественно такой платеж проведет. Но тут вам надо смотреть комисы банка эмитента карты кроме конвертационых. К примеру тот же приват с вас при переводе по р2р на моню возьмет еще и 0,5% от суммы. И это при том выпускать то Приват будет гривну - то есть купит у Вас бакс по своему курсу - к примеру сегодня по 25,95. Если в это время Вы находитесь за границей - то это безусловно вариант. Если в Украине и ваши баксы на КДВ - лучше снять нал - сдать на черном рынке и пополнить Моню кэшем через ай-бокс. Поэтому именно для этих платежей (пополнение мони) смотрите не столько комиссию за конвертацию, сколько возможность беспроблемного р2р ну и какие курсы покупки бакса обычно применяет банк для карточных платежей. А как по мне - так проще будучи еще в Украине (я так понимаю стартовать то Вы будете отсюда) - конвертонуть какую-то часть баксов в гривну - закинуть к примеру на доходную КоКо и с нее уже потихоньку гасить Моню.