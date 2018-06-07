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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 703704705706707>
Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 10:35

Мизантрóп
То ссылка Гороховского. Акция бессрочная.
isen
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 10:39

  isen написав:Мизантрóп
То ссылка Гороховского. Акция бессрочная.

Можно ее заиметь? В личку?
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Алексей77
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 10:44

Алексей77
Инфо в публичном доступе, ищите на форуме, отмотайте страницы назад...
isen
 
Повідомлень: 189
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 10:50

  isen написав:Подскажите, может кто знает обычные(не премиум) карты для расчетов заграницей, у которых нет комиссии за конвертацию не зависимо от валюты карты (знаю Моно, Приват, Коко).

Ну у Мони точно, не зависимо от валюты.
Но, курс получается хуже, чем у Привата в тот же день, из-за конвертации через евро.
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wig
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 12:19

Приложение не скачивается. Похоже старый андроид
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Алексей77
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 12:24

тут писали вже - треба 4.4+
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 12:36

  Алексей77 написав:
  isen написав:Мизантрóп
То ссылка Гороховского. Акция бессрочная.

Можно ее заиметь? В личку?

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Bosstone
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 12:55

  Bosstone написав:
  Алексей77 написав:
  isen написав:Мизантрóп
То ссылка Гороховского. Акция бессрочная.

Можно ее заиметь? В личку?

https://www.facebook.com/oleg.gorohovsk ... 0117435303

так написано же - до конца МАРТА
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 13:01

Re: Monobank

  isen написав:Карта в долларах, оплаты в евро и гривна( к примеру пополнить Моню с долкарты укрбанка получится?). Думаете выгоднее платить с конвертацией 1%, чем по фиксированному курсу банка( к примеру Приват)?

Давайте я уточню - Вы находитесь в Украине, у вас есть доллары, вы хотите открыть в украинском банке карту в долларах чтобы платить нею в зоне Евро и делать погашения долгов по карте Мони через р2р. Правильно? Если да - то пойдем по порядку:
1. С долларовой карты украинских банков в Еврозоне я точно бы Вам не рекомендовал платить. Вероятность попадания на конский комис очень велика (это когда у Вас купят доллары по курсу покупки банка, а продадут Евро по курсу продажи). У меня когда-то в такой ситуации на покупке в дьютике Аэропорта Шарля де Голя стоимостью порядка 80 Евро - разница в пользу банка (уже к счастью почившего в бозе) составила 12 USD от курса Визы :(. Это при том что комиса за конвертацию по этой карте не было + накануне я 3 недели платил этой же картой по всей Мексике и курс получался = курсу Визы (гораздо лучше чем курс обмена долларов в мексиканских обменниках). Просто песо для укр.банков экзотика и они при конвертации используют курсы международных платежных систем, а Евро и бакс нет. У большинства банков при платеже в Евро долларовой картой и наоборот совсем иные правила таких оплат. Очень не выгодные клиенту. Поэтому сейчас у меня ЖЕЛЕЗНОЕ правило в Еврозоне лучше всего платить Евровой картой. В крайнем случае гривневой (у кого-то из банков курс может быть чуть лучше, у кого-то чуть хуже) особенно если есть кэшбэк. Но только не долларовой картой ЛЮБОГО украинского банка.
2. Для гривневого платежа Вы конечно можете использовать долларовую карту. Моня естественно такой платеж проведет. Но тут вам надо смотреть комисы банка эмитента карты кроме конвертационых. К примеру тот же приват с вас при переводе по р2р на моню возьмет еще и 0,5% от суммы. И это при том выпускать то Приват будет гривну - то есть купит у Вас бакс по своему курсу - к примеру сегодня по 25,95. Если в это время Вы находитесь за границей - то это безусловно вариант. Если в Украине и ваши баксы на КДВ - лучше снять нал - сдать на черном рынке и пополнить Моню кэшем через ай-бокс. Поэтому именно для этих платежей (пополнение мони) смотрите не столько комиссию за конвертацию, сколько возможность беспроблемного р2р ну и какие курсы покупки бакса обычно применяет банк для карточных платежей. А как по мне - так проще будучи еще в Украине (я так понимаю стартовать то Вы будете отсюда) - конвертонуть какую-то часть баксов в гривну - закинуть к примеру на доходную КоКо и с нее уже потихоньку гасить Моню.
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 13:17

  Flamingo написав:А как по мне - так проще будучи еще в Украине (я так понимаю стартовать то Вы будете отсюда) - конвертонуть какую-то часть баксов в гривну - закинуть к примеру на доходную КоКо и с нее уже потихоньку гасить Моню.

В лудшем банке и курс на продажу бакса один из лучших.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлень: 3037
З нами з: 06.01.12
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Подякували: 175 раз.
 
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