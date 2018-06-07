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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 704705706707>
Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 13:22

Re: Monobank

Господа
Получится так сделать:
В связи со старым адроидом на телефоне закачать приложение на другой телефон с новым андроидом, но номер дать мой, который стоит на телефоне со старым Андридом. Аппаратных и програмных проблем не будет? Телефон с новым андроидом будет находится у ребенка.
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Алексей77
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 13:24

  Алексей77 написав:Господа
Получится так сделать:
В связи со старым адроидом на телефоне закачать приложение на другой телефон с новым андроидом, но номер дать мой, который стоит на телефоне со старым Андридом. Аппаратных и програмных проблем не будет? Телефон с новым андроидом будет находится у ребенка.

Нормально будет, если доверяете ребенку доступ к карте :mrgreen:
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vollena71
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 13:26

Ребенку нормально будет. Апликуха, даже, cvv показывает, карта вообще не нужна.
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wig
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 13:37

Алексей77
Хоть всю семью на одно устройство...После активации карты, следите за кешбеком чтоб 100 грн начислили, если че звоните на горлинию...или фейсбук Гороховскому. Все будет гуд.
isen
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 13:50

  vollena71 написав:
  Алексей77 написав:Господа
Получится так сделать:
В связи со старым адроидом на телефоне закачать приложение на другой телефон с новым андроидом, но номер дать мой, который стоит на телефоне со старым Андридом. Аппаратных и програмных проблем не будет? Телефон с новым андроидом будет находится у ребенка.

Нормально будет, если доверяете ребенку доступ к карте :mrgreen:

А можно на Приложение установить пароль? Чтобы только я мог зайти в него?
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 13:54

  Алексей77 написав:
  vollena71 написав:
  Алексей77 написав:Господа
Получится так сделать:
В связи со старым адроидом на телефоне закачать приложение на другой телефон с новым андроидом, но номер дать мой, который стоит на телефоне со старым Андридом. Аппаратных и програмных проблем не будет? Телефон с новым андроидом будет находится у ребенка.

Нормально будет, если доверяете ребенку доступ к карте :mrgreen:

А можно на Приложение установить пароль? Чтобы только я мог зайти в него?

Что то не пойму проблему - если симка привязанная к моне уходит на новый телефон, то доступа к моне со старого телефона не будет
Stringer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 13:58

Re: Monobank

Это уже зависит от телефона и его функций.
А так - вход в приложение по пин коду от карты или по пальцу. Не говорите пин, да и все
Алексей77 написав:
  vollena71 написав:
  Алексей77 написав:Господа
Получится так сделать:
В связи со старым адроидом на телефоне закачать приложение на другой телефон с новым андроидом, но номер дать мой, который стоит на телефоне со старым Андридом. Аппаратных и програмных проблем не будет? Телефон с новым андроидом будет находится у ребенка.

Нормально будет, если доверяете ребенку доступ к карте :mrgreen:

А можно на Приложение установить пароль? Чтобы только я мог зайти в него?
Alex_ki
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 13:58

  Алексей77 написав:А можно на Приложение установить пароль? Чтобы только я мог зайти в него?


А разве в приложение монобанка можно зайти без пинкода? :-)
justit
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 14:01

  Stringer написав:Что то не пойму проблему - если симка привязанная к моне уходит на новый телефон, то доступа к моне со старого телефона не будет

У клиента телефон с андроидом менее 4.4 - приложение не ставится, у ребенка телефон круче и отбирать его никто не собирается.
  Алексей77 написав:А можно на Приложение установить пароль? Чтобы только я мог зайти в него?

Если разрешен вход по отпечатку пальца или ребенок знает пин-код, то дитё получит полный доступ к деньгам. А отдельный пароль не предусмотрен
Востаннє редагувалось vollena71 в П'ят 08 чер, 2018 14:03, всього редагувалось 2 разів.
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 14:02

Алексей77
Вы же пользуетесь Б5 от ТАС, здесь принцип тот же, начните пользоваться и многие вопросы сами отпадут..
isen
 
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