Додано: П'ят 08 чер, 2018 13:22

Господа

Получится так сделать:

В связи со старым адроидом на телефоне закачать приложение на другой телефон с новым андроидом, но номер дать мой, который стоит на телефоне со старым Андридом. Аппаратных и програмных проблем не будет? Телефон с новым андроидом будет находится у ребенка.

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