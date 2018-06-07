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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 чер, 2018 14:03
vollena71 написав: Stringer написав:
Что то не пойму проблему - если симка привязанная к моне уходит на новый телефон, то доступа к моне со старого телефона не будет
У клиента телефон с андроидом менее 4.4 - приложение не ставится, у ребенка телефон круче и отбирать его никто не собирается.
Алексей77 написав:
А можно на Приложение установить пароль? Чтобы только я мог зайти в него?
Если разрешен вход по отпечатку пальца или ребенок знает пин-код, то дитё получит полный доступ к деньгам. А отдельный пароль не предосмотрен
Предлагаете телефон отобрать, а карту спрятать в сейф ))))
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Додано: П'ят 08 чер, 2018 14:05
Stringer
У меня приложение вообще на планшете, где симка может быть (сим-пара), а может и не быть. Работает в любом из этих случаев.
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Vorlon
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Додано: П'ят 08 чер, 2018 14:07
Vorlon написав:Stringer
У меня приложение вообще на планшете, где симка может быть (сим-пара), а может и не быть. Работает в любом из этих случаев.
одновременно на двух устройствах? Мне казалось там каждый раз нужно подтверждать новое устройство, нет?
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Додано: П'ят 08 чер, 2018 14:11
Алексей77 У меня имено так. Номер финансовый в простой звонилке. А в смарте, с другим номером, в приложении Моно указан тот номер.
Вот только пин код дитю говорить не обязательно.
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Додано: П'ят 08 чер, 2018 14:14
justit написав:
А разве в приложение монобанка можно зайти без пинкода?
Пинкод всего 4 цифры, и совпадает с тем, что на карте. Естественно, кто контролирует устройство сможет его получить, хотя бы кейлогером.
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wig
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Додано: П'ят 08 чер, 2018 14:18
Спасибо. Пин код говорить не буду
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Додано: П'ят 08 чер, 2018 14:20
wig написав: justit написав:
А разве в приложение монобанка можно зайти без пинкода?
Пинкод всего 4 цифры, и совпадает с тем, что на карте. Естественно, кто контролирует устройство сможет его получить, хотя бы кейлогером.
Таких детей в интернат надо))
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Додано: П'ят 08 чер, 2018 14:32
Stringer написав:
одновременно на двух устройствах?
Нет конечно. Я к тому что сим не обязательна на устройстве с Моно. У меня сам номер пока ещё на WM10, где нет такого приложения.
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Vorlon
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Додано: П'ят 08 чер, 2018 15:10
Был бы обычный клиент ИБ, все бы намного стало проще.
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