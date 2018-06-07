RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 704705706707
Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 14:03

  vollena71 написав:
  Stringer написав:Что то не пойму проблему - если симка привязанная к моне уходит на новый телефон, то доступа к моне со старого телефона не будет

У клиента телефон с андроидом менее 4.4 - приложение не ставится, у ребенка телефон круче и отбирать его никто не собирается.
  Алексей77 написав:А можно на Приложение установить пароль? Чтобы только я мог зайти в него?

Если разрешен вход по отпечатку пальца или ребенок знает пин-код, то дитё получит полный доступ к деньгам. А отдельный пароль не предосмотрен

Предлагаете телефон отобрать, а карту спрятать в сейф ))))
isen
 
Повідомлень: 189
З нами з: 21.12.15
Подякував: 38 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 14:05

Stringer
У меня приложение вообще на планшете, где симка может быть (сим-пара), а может и не быть. Работает в любом из этих случаев.
Vorlon
 
Повідомлень: 5642
З нами з: 14.06.13
Подякував: 328 раз.
Подякували: 585 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 14:07

  Vorlon написав:Stringer
У меня приложение вообще на планшете, где симка может быть (сим-пара), а может и не быть. Работает в любом из этих случаев.

одновременно на двух устройствах? Мне казалось там каждый раз нужно подтверждать новое устройство, нет?
Stringer
 
Повідомлень: 7642
З нами з: 23.01.13
Подякував: 211 раз.
Подякували: 1049 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 14:11

Алексей77 У меня имено так. Номер финансовый в простой звонилке. А в смарте, с другим номером, в приложении Моно указан тот номер.
Вот только пин код дитю говорить не обязательно.
SHURICK76
 
Повідомлень: 83
З нами з: 13.02.15
Подякував: 25 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 14:14

  justit написав:А разве в приложение монобанка можно зайти без пинкода? :-)

Пинкод всего 4 цифры, и совпадает с тем, что на карте. Естественно, кто контролирует устройство сможет его получить, хотя бы кейлогером.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3037
З нами з: 06.01.12
Подякував: 52 раз.
Подякували: 175 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 14:18

Спасибо. Пин код говорить не буду :D
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Алексей77
 
Повідомлень: 1298
З нами з: 04.12.09
Подякував: 5 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 14:20

  wig написав:
  justit написав:А разве в приложение монобанка можно зайти без пинкода? :-)

Пинкод всего 4 цифры, и совпадает с тем, что на карте. Естественно, кто контролирует устройство сможет его получить, хотя бы кейлогером.

Таких детей в интернат надо))
Vint
 
Повідомлень: 774
З нами з: 14.07.08
Подякував: 23 раз.
Подякували: 110 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 14:32

  Stringer написав:одновременно на двух устройствах?

Нет конечно. Я к тому что сим не обязательна на устройстве с Моно. У меня сам номер пока ещё на WM10, где нет такого приложения.
Vorlon
 
Повідомлень: 5642
З нами з: 14.06.13
Подякував: 328 раз.
Подякували: 585 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 15:10

Re: Monobank

Был бы обычный клиент ИБ, все бы намного стало проще.
Black Jack - White Business
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6159
З нами з: 03.11.08
Подякував: 341 раз.
Подякували: 767 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 704705706707
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Feedfetcher, jay2004, kostya77, riwalir, Грйс-мэн, Solar_simfi, vollena71, Vorlon і 8 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (56855)
08.06.2018 17:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.