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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 чер, 2018 17:38
greenozon написав: proftpd66 написав:
не знаю можно ли тут ссылку публиковать
дата посту - 1 апреля 2018
как бе намєкає
Вариант рабочий. Зачем я тогда привел скриншоты?
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