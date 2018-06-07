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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 705706707708
Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 17:38

  proftpd66 написав:Я выводу на карту VISA привата за 0% как P2P
(не знаю можно ли тут ссылку публиковать :) )



  greenozon написав:
  proftpd66 написав:не знаю можно ли тут ссылку публиковать


дата посту - 1 апреля 2018
как бе намєкає :)


Вариант рабочий. Зачем я тогда привел скриншоты? :)
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