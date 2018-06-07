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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 чер, 2018 17:38
greenozon написав: proftpd66 написав:
не знаю можно ли тут ссылку публиковать
дата посту - 1 апреля 2018
как бе намєкає
Вариант рабочий. Зачем я тогда привел скриншоты?
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Додано: П'ят 08 чер, 2018 18:57
wig написав: justit написав:
А разве в приложение монобанка можно зайти без пинкода?
Пинкод всего 4 цифры, и совпадает с тем, что на карте. Естественно, кто контролирует устройство сможет его получить, хотя бы кейлогером.
ребенок кейлоггером будет добывать пин?
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