proftpd66 написав:
Я выводу на карту VISA привата за 0% как P2P
(не знаю можно ли тут ссылку публиковать )
Вариант рабочий. Зачем я тогда привел скриншоты?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 чер, 2018 17:38
Вариант рабочий. Зачем я тогда привел скриншоты?
Додано: П'ят 08 чер, 2018 18:57
Додано: П'ят 08 чер, 2018 21:48
Сейчас детки продвинутые, это у нас кейлоггер был на лампах.
Black Jack - White Business
Додано: П'ят 08 чер, 2018 22:54
Re: Monobank
У моні сьогодні чергова щедрість. Кредлім виріс в 1,5 рази.
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