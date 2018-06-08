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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 705706707708
Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 17:38

  proftpd66 написав:Я выводу на карту VISA привата за 0% как P2P
(не знаю можно ли тут ссылку публиковать :) )



  greenozon написав:
  proftpd66 написав:не знаю можно ли тут ссылку публиковать


дата посту - 1 апреля 2018
как бе намєкає :)


Вариант рабочий. Зачем я тогда привел скриншоты? :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 18:57

  wig написав:
  justit написав:А разве в приложение монобанка можно зайти без пинкода? :-)

Пинкод всего 4 цифры, и совпадает с тем, что на карте. Естественно, кто контролирует устройство сможет его получить, хотя бы кейлогером.


ребенок кейлоггером будет добывать пин?
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 21:48

  justit написав:ребенок кейлоггером будет добывать пин?

Сейчас детки продвинутые, это у нас кейлоггер был на лампах. :mrgreen:
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 22:54

Re: Monobank

У моні сьогодні чергова щедрість. Кредлім виріс в 1,5 рази.
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Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 07:51

Re: Monobank

  ruvex написав:у нас кейлоггер был на лампах.

что за лампы такие, интересно аж, может то не детки а китайцы виноваты ;)
Lost
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 09:19

  ruvex написав:
  justit написав:ребенок кейлоггером будет добывать пин?

Сейчас детки продвинутые, это у нас кейлоггер был на лампах. :mrgreen:

Главное, чтоб детки не вернулись в 90-е и не начали добывать пин с помощью паяльника и утюга :mrgreen:
ДЕНЕГ НЕТ, НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ ЗДЕСЬ, ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ И ЗДОРОВЬЯ.
deneg net
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Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 09:28

  deneg net написав:
  ruvex написав:
  justit написав:ребенок кейлоггером будет добывать пин?

Сейчас детки продвинутые, это у нас кейлоггер был на лампах. :mrgreen:

Главное, чтоб детки не вернулись в 90-е и не начали добывать пин с помощью паяльника и утюга :mrgreen:


Это большие финансовые вложения (утюг или паяльник).Достаточно крепкого пакета или целофанового кулька. :mrgreen:
Ratatui
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Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 09:33

Re: Monobank

...да...я вижу тут одни профи с 90 собрались ... :mrgreen: с опытом так сказать решения нестандартных ситуаций )
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-VICTOR-
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і малиновий піджачок не забудьте! :)
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greenozon
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  greenozon написав:і малиновий піджачок не забудьте! :)

Так геодмінний елемень
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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  #<1 ... 705706707708
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