Добрый день
Можно как-то настроить уведомления о движениях по карте на мой номер телефона со старым андроидом? Приложение уже скачал на другой телефон с новым андроидом, которого со мной не будет.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 09 чер, 2018 13:46
Добрый день
Можно как-то настроить уведомления о движениях по карте на мой номер телефона со старым андроидом? Приложение уже скачал на другой телефон с новым андроидом, которого со мной не будет.
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Додано: Суб 09 чер, 2018 13:55
Можно. Указывайте при регистрации ваш номер.Все уведомления будут приходить на указанный вами номер телефона.
Додано: Суб 09 чер, 2018 14:13
Это смс или по вайберу? Разве приходят уведомления на телефон без установленного Приложения Монобанка? Мне нужны бесплатные уведомления по суммам покупки, по типу В5 от ТАСа
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