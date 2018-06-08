Додано: Суб 09 чер, 2018 13:46

Добрый день

Можно как-то настроить уведомления о движениях по карте на мой номер телефона со старым андроидом? Приложение уже скачал на другой телефон с новым андроидом, которого со мной не будет.

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