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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 706707708709
Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 13:46

Добрый день
Можно как-то настроить уведомления о движениях по карте на мой номер телефона со старым андроидом? Приложение уже скачал на другой телефон с новым андроидом, которого со мной не будет.
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Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 13:55

  Алексей77 написав:Добрый день
Можно как-то настроить уведомления о движениях по карте на мой номер телефона со старым андроидом? Приложение уже скачал на другой телефон с новым андроидом, которого со мной не будет.

Можно. Указывайте при регистрации ваш номер.Все уведомления будут приходить на указанный вами номер телефона.
novichok
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Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 14:13

  novichok написав:
  Алексей77 написав:Добрый день
Можно как-то настроить уведомления о движениях по карте на мой номер телефона со старым андроидом? Приложение уже скачал на другой телефон с новым андроидом, которого со мной не будет.

Можно. Указывайте при регистрации ваш номер.Все уведомления будут приходить на указанный вами номер телефона.

Это смс или по вайберу? Разве приходят уведомления на телефон без установленного Приложения Монобанка? Мне нужны бесплатные уведомления по суммам покупки, по типу В5 от ТАСа
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
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Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 15:01

  novichok написав:
  Алексей77 написав:Добрый день
Можно как-то настроить уведомления о движениях по карте на мой номер телефона со старым андроидом? Приложение уже скачал на другой телефон с новым андроидом, которого со мной не будет.

Можно. Указывайте при регистрации ваш номер.Все уведомления будут приходить на указанный вами номер телефона.

Вы что-то путаете
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 15:35

  Алексей77 написав:Это смс или по вайберу?

Нет здесь не вайбера, ни смс.
На электронку уведомление получить можно, но уже потом, для этого надо лично с пином открыть приложение и тапнуть кнопку.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлень: 3039
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Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 15:38

Re: Monobank

Ну-ка ну-ка, поподробнее

Вот был я в роуминге без интернета, так ничего никуда не приходит, пока не придёшь в вифи зону.
И в приложении нет никаких переключателей по виду уведомлений
novichok написав:
  Алексей77 написав:Добрый день
Можно как-то настроить уведомления о движениях по карте на мой номер телефона со старым андроидом? Приложение уже скачал на другой телефон с новым андроидом, которого со мной не будет.

Можно. Указывайте при регистрации ваш номер.Все уведомления будут приходить на указанный вами номер телефона.
Alex_ki
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Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 19:54

помилка мобільного додатка

последние полчаса.

Кэшбэк, если его не вывести в конце месяца сгорает, или накапливается?
justit
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 19:56

  justit написав:Кэшбэк, если его не вывести в конце месяца сгорает, или накапливается?

накапливается и действует 3 года
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 21:05

  justit написав:помилка мобільного додатка

последние полчаса.

Кэшбэк, если его не вывести в конце месяца сгорает, или накапливается?

Может прикручивают спортивный депозит?
Грйс-мэн
 
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