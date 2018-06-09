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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 10 чер, 2018 12:26
4) скільки спорто-депозитів можна відкривати
+50грн !
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Додано: Нед 10 чер, 2018 12:54
Более интересна максимальная сумма депо.
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Нед 10 чер, 2018 13:16
Додано: Нед 10 чер, 2018 13:17
Додано: Нед 10 чер, 2018 13:36
а когда будет депозит Сексуальный? чтобы фрикции считал
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Додано: Нед 10 чер, 2018 13:39
Додано: Нед 10 чер, 2018 13:40
Re: Monobank
Та куди датчик то таке, а от про банди порнозірок і повій почитаєм зразу ж...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Нед 10 чер, 2018 13:56
Re: Monobank
в ПБ/AБ наприклад є максимум - 30 штук
погодтесь, що цікаво мати Н депозитів по принципу каруселі (нехай із кроком 1..3 місяці, кожний на невелику суму, ідеалі щоб було дозволене поповнення) ніж один на довгий строк на 2 міо
+50грн !
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