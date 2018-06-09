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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 708709710711>
Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 12:26

4) скільки спорто-депозитів можна відкривати
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 12:54

  greenozon написав:4) скільки спорто-депозитів можна відкривати

Более интересна максимальная сумма депо.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 13:16

  BBC написав:
  greenozon написав:4) скільки спорто-депозитів можна відкривати

Более интересна максимальная сумма депо.

Депозит «Спортивний».

Звичайна процентна ставка 21% річних
Знижена процентна ставка 11% річних
Мінімальна сума Депозиту 1 000 гривень
Максимальна сума Депозиту 200 000 гривень
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 13:17

  greenozon написав:4) скільки спорто-депозитів можна відкривати


Загальна сума всіх Депозитів Клієнта 2 000 000 гривень
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 13:36

а когда будет депозит Сексуальный? чтобы фрикции считал
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 13:39

  IMPRINTER написав:а когда будет депозит Сексуальный? чтобы фрикции считал
Стесняюсь спросить, датчик куда засовывать для контроля? ))
ignorabimus
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 13:40

Re: Monobank

Та куди датчик то таке, а от про банди порнозірок і повій почитаєм зразу ж...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 13:46

Накручивать будут. На кроликов повесят
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 13:56

Re: Monobank

  guntherhouse777 написав:Загальна сума всіх Депозитів Клієнта 2 000 000 гривень


в ПБ/AБ наприклад є максимум - 30 штук
погодтесь, що цікаво мати Н депозитів по принципу каруселі (нехай із кроком 1..3 місяці, кожний на невелику суму, ідеалі щоб було дозволене поповнення) ніж один на довгий строк на 2 міо :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 14:00

Re: Monobank

зачем мучать бедных животных ? Все уже продумано

Зображення



кароч, давайте уже ваш "сексуально-спортивный"
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