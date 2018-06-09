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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 708709710711
Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 14:02

  ignorabimus написав:
  IMPRINTER написав:а когда будет депозит Сексуальный? чтобы фрикции считал
Стесняюсь спросить, датчик куда засовывать для контроля? ))


ждите очередной пост слезный пост гороха про свинорылов, которые злоупотребляли спортивным депозитом
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Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 14:08

  IMPRINTER написав:ждите очередной пост слезный пост гороха про свинорылов, которые злоупотребляли спортивным депозитом

Ой, да ладно.
21% грязью, да и больше, им не в тягость, ликвидность важнее. Но, надо делать вид что процент не для всех, что бы НБУ не возбудилось.
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wig
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Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 14:16

  wig написав:
  IMPRINTER написав:ждите очередной пост слезный пост гороха про свинорылов, которые злоупотребляли спортивным депозитом

Ой, да ладно.
21% грязью, да и больше, им не в тягость, ликвидность важнее. Но, надо делать вид что процент не для всех, что бы НБУ не возбудилось.


не для всех, но при этом на публичных засадах ... а то вы щас воздудите параноиков, которым индусловия во всем кажутся - бояться выпить чашку кофе в банке, считая, что потом это могут пришить как индусловия.
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Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 14:20

Знаете, что такое "черти что и сбоку бантик"?
Полтавчане, информация для вас, остальные могут не читать.

Кинотеатр "Визория" в "Конкорде". Две кассы, два терминала.

Тот, что за стойкой справа (ближе к входу) - категория "Кино".
Тот, что за стойкой слева (дальше от входа) - категория "Развлечения и спорт".
Сам в шоке, но... возможно, кто-то использует по назначению :) Проверено на себе.
Как вы поняли, я сегодня платил на левом (ррррррр). Кто ж знал...
Теперь вы знаете.

P.S. Это не категорию поменяли на одном и том же. Это разные терминалы. Как узнал? Просто сравнил чеки.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 14:24

Re: Monobank

а спортивный это пока только в проэкте , на сайте моно о ним не нашел ничего ?

Кстати говоря не смотря на "Ми є учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб", МОНО не нашел в перечне фонда - или весь банкет на лицензии Универсала ? Чем то напоминает историю с матрешкой Фидо-Евробанком, успешно почивших.
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Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 14:30

  Surfer написав:Кстати говоря не смотря на "Ми є учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб", МОНО не нашел в перечне фонда - или весь банкет на лицензии Универсала ? Чем то напоминает историю с матрешкой Фидо-Евробанком, успешно почивших.

Естественно, банка "Монобанк" не существует. Это название одного из продуктов банка "Универсал". Они и в ГуглПлэй подписаны, как банк Универсал. Тут, на форуме, выделены отдельной веткой, что и вызывает непонимание.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
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wig
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