ждите очередной пост слезный пост гороха про свинорылов, которые злоупотребляли спортивным депозитом
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 10 чер, 2018 14:02
ждите очередной пост слезный пост гороха про свинорылов, которые злоупотребляли спортивным депозитом
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Додано: Нед 10 чер, 2018 14:08
Ой, да ладно.
21% грязью, да и больше, им не в тягость, ликвидность важнее. Но, надо делать вид что процент не для всех, что бы НБУ не возбудилось.
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Додано: Нед 10 чер, 2018 14:16
не для всех, но при этом на публичных засадах ... а то вы щас воздудите параноиков, которым индусловия во всем кажутся - бояться выпить чашку кофе в банке, считая, что потом это могут пришить как индусловия.
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Додано: Нед 10 чер, 2018 14:20
Знаете, что такое "черти что и сбоку бантик"?
Полтавчане, информация для вас, остальные могут не читать.
Кинотеатр "Визория" в "Конкорде". Две кассы, два терминала.
Тот, что за стойкой справа (ближе к входу) - категория "Кино".
Тот, что за стойкой слева (дальше от входа) - категория "Развлечения и спорт".
Сам в шоке, но... возможно, кто-то использует по назначению Проверено на себе.
Как вы поняли, я сегодня платил на левом (ррррррр). Кто ж знал...
Теперь вы знаете.
P.S. Это не категорию поменяли на одном и том же. Это разные терминалы. Как узнал? Просто сравнил чеки.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: Нед 10 чер, 2018 14:24
Re: Monobank
а спортивный это пока только в проэкте , на сайте моно о ним не нашел ничего ?
Кстати говоря не смотря на "Ми є учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб", МОНО не нашел в перечне фонда - или весь банкет на лицензии Универсала ? Чем то напоминает историю с матрешкой Фидо-Евробанком, успешно почивших.
Додано: Нед 10 чер, 2018 14:30
Естественно, банка "Монобанк" не существует. Это название одного из продуктов банка "Универсал". Они и в ГуглПлэй подписаны, как банк Универсал. Тут, на форуме, выделены отдельной веткой, что и вызывает непонимание.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
Додано: Нед 10 чер, 2018 15:43
Это чем, интересно? И что за матрешка? Там 2 совсем разных банка были.
Skiw
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