Додано: Нед 10 чер, 2018 17:20

Skiw

ну да , конечно , совсем разных - только сначала фидо кошелек - такой же "виртуальный" можно было пополнять , создавать новые вклады, почему то через отделения Евробанка, а потом после вылета Фидо окончательно все счета мигрировали в "совершенно другой" Евробанк. Схема видимо понравилась.



Хотя может 21% спортивного будет ближе к знаменитому "доверительному вкладу" Михайловского, "Капитал" кажется назывался - не покрываемый фондом. 21% уж очень похож на бесплатный сыр по сегодняшним ставкам. Много народу попало на нем, до сих пор вспоминают. Нигде толком не могу найти описания этого спортивного - его только обещают пока ?