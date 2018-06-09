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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 709710711712
Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 17:47

Re: Monobank

  Surfer написав:Нигде толком не могу найти описания этого спортивного - его только обещают пока ?


на оф. сайті кніпка "Тарифи" - https://www.monobank.com.ua/taryfy
там згадують спорт :)
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Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 17:50

  Surfer написав:Skiw
ну да , конечно , совсем разных - только сначала фидо кошелек - такой же "виртуальный" можно было пополнять , создавать новые вклады, почему то через отделения Евробанка, а потом после вылета Фидо окончательно все счета мигрировали в "совершенно другой" Евробанк. Схема видимо понравилась.

Хотя может 21% спортивного будет ближе к знаменитому "доверительному вкладу" Михайловского, "Капитал" кажется назывался - не покрываемый фондом. 21% уж очень похож на бесплатный сыр по сегодняшним ставкам. Много народу попало на нем, до сих пор вспоминают. Нигде толком не могу найти описания этого спортивного - его только обещают пока ?

Гг. Всего 2 года прошло, а уже все перекрутили и по Фидо и по Михайловскому
Skiw :D
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