RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 709710711712
Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 17:47

Re: Monobank

  Surfer написав:Нигде толком не могу найти описания этого спортивного - его только обещают пока ?


на оф. сайті кніпка "Тарифи" - https://www.monobank.com.ua/taryfy
там згадують спорт :)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2212
З нами з: 01.06.14
Подякував: 162 раз.
Подякували: 61 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 17:50

  Surfer написав:Skiw
ну да , конечно , совсем разных - только сначала фидо кошелек - такой же "виртуальный" можно было пополнять , создавать новые вклады, почему то через отделения Евробанка, а потом после вылета Фидо окончательно все счета мигрировали в "совершенно другой" Евробанк. Схема видимо понравилась.

Хотя может 21% спортивного будет ближе к знаменитому "доверительному вкладу" Михайловского, "Капитал" кажется назывался - не покрываемый фондом. 21% уж очень похож на бесплатный сыр по сегодняшним ставкам. Много народу попало на нем, до сих пор вспоминают. Нигде толком не могу найти описания этого спортивного - его только обещают пока ?

Гг. Всего 2 года прошло, а уже все перекрутили и по Фидо и по Михайловскому
Skiw :D
Skiw
 
Повідомлень: 503
З нами з: 04.04.15
Подякував: 26 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 21:40

Skiw

Что именно "перекрутили", Гг ? Вклады фидобанка не были отданы в управление евробанком или у Михи не было "Капиталов" , таких же "чемпионов" по ставкам, на которых погорело массу народа ?
Surfer
 
Повідомлень: 1092
З нами з: 14.11.13
Подякував: 61 раз.
Подякували: 290 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 21:59

  Surfer написав:у Михи не было "Капиталов" , таких же "чемпионов" по ставкам, на которых погорело массу народа

У "Михи" не было, было у ТОВ "Інвестиційно-розрахунковий центр". Вы разницу между банком и трастом (компанией по доверительному управлению активами) понимаете?
Bosstone
 
Повідомлень: 691
З нами з: 21.04.10
Подякував: 528 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 22:59

Bosstone
я то понимаю , но привлекал вклады именно миха. Схема была задуманна именно под Миху с привлекательными тарифами завлекшими массу клиентов.
Surfer
 
Повідомлень: 1092
З нами з: 14.11.13
Подякував: 61 раз.
Подякували: 290 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 709710711712
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Слушатель і 8 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (7115)
10.06.2018 23:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.