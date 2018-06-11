Surfer написав:Skiw ну да , конечно , совсем разных - только сначала фидо кошелек - такой же "виртуальный" можно было пополнять , создавать новые вклады, почему то через отделения Евробанка, а потом после вылета Фидо окончательно все счета мигрировали в "совершенно другой" Евробанк. Схема видимо понравилась.
Хотя может 21% спортивного будет ближе к знаменитому "доверительному вкладу" Михайловского, "Капитал" кажется назывался - не покрываемый фондом. 21% уж очень похож на бесплатный сыр по сегодняшним ставкам. Много народу попало на нем, до сих пор вспоминают. Нигде толком не могу найти описания этого спортивного - его только обещают пока ?
Гг. Всего 2 года прошло, а уже все перекрутили и по Фидо и по Михайловскому
Искатель написав:Знаете, что такое "черти что и сбоку бантик"? Полтавчане, информация для вас, остальные могут не читать.
Кинотеатр "Визория" в "Конкорде". Две кассы, два терминала. И как теперь пережить это? Недолили халявы? Блин как же мерзко такое читать даже...
Тот, что за стойкой справа (ближе к входу) - категория "Кино". Тот, что за стойкой слева (дальше от входа) - категория "Развлечения и спорт". Сам в шоке, но... возможно, кто-то использует по назначению Проверено на себе. Как вы поняли, я сегодня платил на левом (ррррррр). Кто ж знал... Теперь вы знаете.
P.S. Это не категорию поменяли на одном и том же. Это разные терминалы. Как узнал? Просто сравнил чеки.
Surfer написав:ну да , конечно , совсем разных - только сначала фидо кошелек - такой же "виртуальный" можно было пополнять , создавать новые вклады, почему то через отделения Евробанка, а потом после вылета Фидо окончательно все счета мигрировали в "совершенно другой" Евробанк. Схема видимо понравилась.
Хотя может 21% спортивного будет ближе к знаменитому "доверительному вкладу" Михайловского, "Капитал" кажется назывался - не покрываемый фондом. 21% уж очень похож на бесплатный сыр по сегодняшним ставкам. Много народу попало на нем, до сих пор вспоминают. Нигде толком не могу найти описания этого спортивного - его только обещают пока ?
комментарий из разряда - чув дзвін та не знає звідкіль він.