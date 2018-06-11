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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 11 чер, 2018 16:05
Алексей77 написав:
Т.е компьютер должен быть не на винде 7, а на андроиде? Можно как-то войти в приложение, если компьютер на винде 7?
Использовать эмулятор андроида
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Додано: Пон 11 чер, 2018 16:07
Алексей77 написав: cdj2 написав: Алексей77 написав:
Спасибо. Пин код говорить не буду
Можно просто:
1. Между выполнениями операций в приложении его удалять.
2. Использовать андроид на ПК.
3. Использовать многопользовательский режим в андроид.
Т.е компьютер должен быть не на винде 7, а на андроиде? Можно как-то войти в приложение, если компьютер на винде 7?
У вас должно быть устройство на Android или iOS. На всех других устройствах используйте эмуляторы вышеуказанных ОС. Под Win7 также есть эмуляторы Android.
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Додано: Пон 11 чер, 2018 21:41
Блин, обновил этот сраный андроид и теперь приложение мони, впрочем как и много других стали работать с ошибками. В приложении мони при нажатии на кнопку где посмотреть грейсовый платёж выдаёт ошибку и идёт закрытие приложения
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Додано: Пон 11 чер, 2018 22:01
inflew написав: Алексей77 написав: cdj2 написав:
[quote="Алексей77"]Спасибо. Пин код говорить не буду
Можно просто:
1. Между выполнениями операций в приложении его удалять.
2. Использовать андроид на ПК.
3. Использовать многопользовательский режим в андроид.
Т.е компьютер должен быть не на винде 7, а на андроиде? Можно как-то войти в приложение, если компьютер на винде 7?
У вас должно быть устройство на Android или iOS. На всех других устройствах используйте эмуляторы вышеуказанных ОС. Под Win7 также есть эмуляторы Android.[/quote]А ещё есть андроид ОС для ПК. Грузится с CD/USB и выполнив все манипуляции выключается.
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Додано: Пон 11 чер, 2018 22:03
lov2108 написав:
Блин, обновил этот сраный андроид и теперь приложение мони, впрочем как и много других стали работать с ошибками. В приложении мони при нажатии на кнопку где посмотреть грейсовый платёж выдаёт ошибку и идёт закрытие приложения
Есть такое слово "откат". И это не то, которое любят чиновники, а то, которое любят IT-шники. Если мало РЭМа, то и не стоит обновлять.
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