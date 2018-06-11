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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 711712713714>
Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 16:05

  Алексей77 написав:Т.е компьютер должен быть не на винде 7, а на андроиде? Можно как-то войти в приложение, если компьютер на винде 7?

Использовать эмулятор андроида
sola
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 16:07

  Алексей77 написав:
  cdj2 написав:
Алексей77 написав:Спасибо. Пин код говорить не буду :D
Можно просто:
1. Между выполнениями операций в приложении его удалять.
2. Использовать андроид на ПК.
3. Использовать многопользовательский режим в андроид.

Т.е компьютер должен быть не на винде 7, а на андроиде? Можно как-то войти в приложение, если компьютер на винде 7?


У вас должно быть устройство на Android или iOS. На всех других устройствах используйте эмуляторы вышеуказанных ОС. Под Win7 также есть эмуляторы Android.
inflew
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 21:41

Блин, обновил этот сраный андроид и теперь приложение мони, впрочем как и много других стали работать с ошибками. В приложении мони при нажатии на кнопку где посмотреть грейсовый платёж выдаёт ошибку и идёт закрытие приложения :evil:
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lov2108
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 21:57

  lov2108 написав:Блин, обновил этот сраный андроид и теперь приложение мони, впрочем как и много других стали работать с ошибками. В приложении мони при нажатии на кнопку где посмотреть грейсовый платёж выдаёт ошибку и идёт закрытие приложения :evil:

Обнови на яОс :)
Skiw :D
Skiw
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 22:01

Re: Monobank

inflew написав:
  Алексей77 написав:
  cdj2 написав:[quote="Алексей77"]Спасибо. Пин код говорить не буду :D
Можно просто:
1. Между выполнениями операций в приложении его удалять.
2. Использовать андроид на ПК.
3. Использовать многопользовательский режим в андроид.

Т.е компьютер должен быть не на винде 7, а на андроиде? Можно как-то войти в приложение, если компьютер на винде 7?


У вас должно быть устройство на Android или iOS. На всех других устройствах используйте эмуляторы вышеуказанных ОС. Под Win7 также есть эмуляторы Android.[/quote]А ещё есть андроид ОС для ПК. Грузится с CD/USB и выполнив все манипуляции выключается.
Свинорыл 80lvl
cdj2
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 22:03

Re: Monobank

lov2108 написав:Блин, обновил этот сраный андроид и теперь приложение мони, впрочем как и много других стали работать с ошибками. В приложении мони при нажатии на кнопку где посмотреть грейсовый платёж выдаёт ошибку и идёт закрытие приложения :evil:
Есть такое слово "откат". И это не то, которое любят чиновники, а то, которое любят IT-шники. Если мало РЭМа, то и не стоит обновлять.
Свинорыл 80lvl
cdj2
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 08:09

Re: Monobank

Коллеги, не знаю обсуждался ли тут вопрос(только присоединился в семью), представитель обещает возможность выпуска дополнительных карт? Очень уж удобно пользоваться одним счетом.
Это "ж-ж-ж" неспроста! (С) Винни Пух
klyde
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 08:09

Re: Monobank

В будущем обещают
Alex_ki
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 08:15

Re: Monobank

А при заказе именной, старую забирают(блокируют)?
Это "ж-ж-ж" неспроста! (С) Винни Пух
klyde
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 08:18

Re: Monobank Пополнение

Подскажите, если пополнять карту через приложение, но с карты в другой валюте не укр банка. Такое пополнение пройдет? Какой операцией это будет проведено на карте отправителя? Как интернет покупка? Или как снятие наличности?
Кризис не в стране... кризис в нашем отношении к ней.
imlex
 
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