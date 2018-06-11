Использовать эмулятор андроида
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 11 чер, 2018 16:05
Додано: Пон 11 чер, 2018 16:07
У вас должно быть устройство на Android или iOS. На всех других устройствах используйте эмуляторы вышеуказанных ОС. Под Win7 также есть эмуляторы Android.
Додано: Пон 11 чер, 2018 21:41
Блин, обновил этот сраный андроид и теперь приложение мони, впрочем как и много других стали работать с ошибками. В приложении мони при нажатии на кнопку где посмотреть грейсовый платёж выдаёт ошибку и идёт закрытие приложения
Указывайте промо-код: RJZBH4W при размещении заявки «Бонус к депозитам» на ФП МИНФИН и вы гарантированно получите +50 грн.
Додано: Пон 11 чер, 2018 21:57
Обнови на яОс
Skiw
Додано: Пон 11 чер, 2018 22:01
Re: Monobank
У вас должно быть устройство на Android или iOS. На всех других устройствах используйте эмуляторы вышеуказанных ОС. Под Win7 также есть эмуляторы Android.[/quote]А ещё есть андроид ОС для ПК. Грузится с CD/USB и выполнив все манипуляции выключается.
Свинорыл 80lvl
Додано: Пон 11 чер, 2018 22:03
Re: Monobank
Есть такое слово "откат". И это не то, которое любят чиновники, а то, которое любят IT-шники. Если мало РЭМа, то и не стоит обновлять.
Свинорыл 80lvl
Додано: Вів 12 чер, 2018 08:09
Re: Monobank
Коллеги, не знаю обсуждался ли тут вопрос(только присоединился в семью), представитель обещает возможность выпуска дополнительных карт? Очень уж удобно пользоваться одним счетом.
Это "ж-ж-ж" неспроста! (С) Винни Пух
Додано: Вів 12 чер, 2018 08:09
Re: Monobank
В будущем обещают
Додано: Вів 12 чер, 2018 08:15
Re: Monobank
А при заказе именной, старую забирают(блокируют)?
Это "ж-ж-ж" неспроста! (С) Винни Пух
Додано: Вів 12 чер, 2018 08:18
Re: Monobank Пополнение
Подскажите, если пополнять карту через приложение, но с карты в другой валюте не укр банка. Такое пополнение пройдет? Какой операцией это будет проведено на карте отправителя? Как интернет покупка? Или как снятие наличности?
Кризис не в стране... кризис в нашем отношении к ней.
|