RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 711712713714
Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 08:18

  klyde написав:А при заказе именной, старую забирают(блокируют)?

Да, один счет - одна карта.
slasva
Аватар користувача
 
Повідомлень: 451
З нами з: 23.06.15
Подякував: 2 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 08:35

  imlex написав:Подскажите, если пополнять карту через приложение, но с карты в другой валюте не укр банка. Такое пополнение пройдет?

С этим полный детский сад - такое пополнение то работало, то нет. В данный момент оно заканчивается ошибкой "пополнение возможно только с карт украинских банков". Дуб недавно обещал прикрутить "вот-вот" ссылаясь на какие-то проблемы с разрешениями/лицензиями.
Poleg
 
Повідомлень: 193
З нами з: 23.03.12
Подякував: 25 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 09:01

  Alex_ki написав:В будущем обещают

Это кто такое говорил и обещал? Именные вместо мгновенки - да. А про дополнительные сам Гороховский писал, что не будет (чтобы члены семьи не пользовались).
Vorlon
 
Повідомлень: 5647
З нами з: 14.06.13
Подякував: 328 раз.
Подякували: 585 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 09:15

  Vorlon написав:
  Alex_ki написав:В будущем обещают

Это кто такое говорил и обещал? Именные вместо мгновенки - да. А про дополнительные сам Гороховский писал, что не будет (чтобы члены семьи не пользовались).

Члены семьи через Google Pay могут...
Vint
 
Повідомлень: 775
З нами з: 14.07.08
Подякував: 23 раз.
Подякували: 110 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 09:17

  klyde написав:А при заказе именной, старую забирают(блокируют)?

А где в апликухе такой заказ? Или, в поддержку надо звонить?
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3046
З нами з: 06.01.12
Подякував: 52 раз.
Подякували: 175 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 09:26

  Vint написав:Члены семьи через Google Pay могут...

Гипотетически. А практически, например, мне матери-пенсионерке смартфон с NFC купить ради этого?
Vorlon
 
Повідомлень: 5647
З нами з: 14.06.13
Подякував: 328 раз.
Подякували: 585 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 711712713714
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: antey718, karkar, vollena71 і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (7136)
12.06.2018 10:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.