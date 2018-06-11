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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 12 чер, 2018 08:18
klyde написав:
А при заказе именной, старую забирают(блокируют)?
Да, один счет - одна карта.
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Додано: Вів 12 чер, 2018 08:35
imlex написав:
Подскажите, если пополнять карту через приложение, но с карты в другой валюте не укр банка. Такое пополнение пройдет?
С этим полный детский сад - такое пополнение то работало, то нет. В данный момент оно заканчивается ошибкой "пополнение возможно только с карт украинских банков". Дуб недавно обещал прикрутить "вот-вот" ссылаясь на какие-то проблемы с разрешениями/лицензиями.
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Додано: Вів 12 чер, 2018 09:01
Alex_ki написав:
В будущем обещают
Это кто такое говорил и обещал? Именные вместо мгновенки - да. А про дополнительные сам Гороховский писал, что не будет (чтобы члены семьи не пользовались).
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Vorlon
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Додано: Вів 12 чер, 2018 09:15
Vorlon написав: Alex_ki написав:
В будущем обещают
Это кто такое говорил и обещал? Именные вместо мгновенки - да. А про дополнительные сам Гороховский писал, что не будет (чтобы члены семьи не пользовались).
Члены семьи через Google Pay могут...
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Vint
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Додано: Вів 12 чер, 2018 09:17
klyde написав:
А при заказе именной, старую забирают(блокируют)?
А где в апликухе такой заказ? Или, в поддержку надо звонить?
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
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wig
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Додано: Вів 12 чер, 2018 09:26
Vint написав:
Члены семьи через Google Pay могут...
Гипотетически. А практически, например, мне матери-пенсионерке смартфон с NFC купить ради этого?
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Vorlon
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Додано: Вів 12 чер, 2018 09:34
Vorlon написав: Vint написав:
Члены семьи через Google Pay могут...
Гипотетически. А практически, например, мне матери-пенсионерке смартфон с NFC купить ради этого?
Ну карту можно и маме, а самому нфц
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curiousobro
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Додано: Вів 12 чер, 2018 09:40
curiousobro написав:
Ну карту можно и маме, а самому нфц
Ради чего?
Полно других карт с кэшбеком и возможностью устанавливать лимиты на покупки. А эта и самому опасная, тем более для пожилого или инвалида.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
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wig
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Додано: Вів 12 чер, 2018 10:31
Мне при выдаче карты в отделении юни так сказали)
Vorlon написав: Alex_ki написав:
В будущем обещают
Это кто такое говорил и обещал? Именные вместо мгновенки - да. А про дополнительные сам Гороховский писал, что не будет (чтобы члены семьи не пользовались).
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Alex_ki
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