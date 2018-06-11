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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 712713714715
Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 11:26

  wig написав:
  klyde написав:А при заказе именной, старую забирают(блокируют)?

А где в апликухе такой заказ? Или, в поддержку надо звонить?


Вскоре выпустим обновление с такой возможностью ;)
monobank — перший мобiльний банк
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 11:29

  curiousobro написав:По лимитам согласен, самого бесит.

А я спокоен - это надо знать пин-код для того чтобы украсть что-то существенное... А по 100 гривен бесконтактно много не уведёшь. Лимит на Интернет есть.

  Alex_ki написав:Мне при выдаче карты в отделении юни так сказали

Думаю, что придумали :)
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 11:50

  imlex написав:Подскажите, если пополнять карту через приложение, но с карты в другой валюте не укр банка. Такое пополнение пройдет?

Сейчас нет. В ближайшей бета-версии включат "онлайн пополнение с европейских карт Mastercard"
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 11:58

  klyde написав:Коллеги, не знаю обсуждался ли тут вопрос(только присоединился в семью), представитель обещает возможность выпуска дополнительных карт? Очень уж удобно пользоваться одним счетом.

Дополнительных карт к одному счету моня не обещал. Обещали в ближайшей бета-версии замену по желанию бесплатных неименных на платные именные карты с/без фото в гривне, а в следующих обновлениях будут валютные счета с виртуальными бесплатными или пластиковыми платными картами.
Востаннє редагувалось Bosstone в Вів 12 чер, 2018 12:25, всього редагувалось 1 раз.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 12:01

  Bosstone написав:Будут валютные счета с виртуальными бесплатными или пластиковыми платными картами.

И, дайте догадаюсь: конвертация с долларовой карты будет через евро?
А пополнение только в Универсале, или хоть в ТАСе разрешат?
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wig
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 12:17

  wig написав:
  Bosstone написав:Будут валютные счета с виртуальными бесплатными или пластиковыми платными картами.

И, дайте догадаюсь: конвертация с долларовой карты будет через евро?
А пополнение только в Универсале, или хоть в ТАСе разрешат?

Зачисление на гривневую карту по курсу в приложении. Валютных карт в ближайшей бета-версии не обещали.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 12:28

  Bosstone написав:Зачисление на гривневую карту по курсу в приложении

В гривну понятно, только валютные не для гривны открывают.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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