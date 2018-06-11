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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 12 чер, 2018 11:29
curiousobro написав:
По лимитам согласен, самого бесит.
А я спокоен - это надо знать пин-код для того чтобы украсть что-то существенное... А по 100 гривен бесконтактно много не уведёшь. Лимит на Интернет есть.
Alex_ki написав:
Мне при выдаче карты в отделении юни так сказали
Думаю, что придумали
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Vorlon
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Додано: Вів 12 чер, 2018 11:41
Добрый день. Подскажите, какие плюс минус точные сроки выпуска именных карт (через сколько планируется)? Хочу заказать карту, сейчас думаю, есть ли смысл подождать, пока начнется выпуск именных (для меня таковая приоритетнее) или их начнут выпускать ещё нескоро?
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Додано: Вів 12 чер, 2018 11:50
imlex написав:
Подскажите, если пополнять карту через приложение, но с карты в другой валюте не укр банка. Такое пополнение пройдет?
Сейчас нет. В ближайшей бета-версии включат "онлайн пополнение с европейских карт Mastercard"
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Bosstone
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Додано: Вів 12 чер, 2018 11:58
klyde написав:
Коллеги, не знаю обсуждался ли тут вопрос(только присоединился в семью), представитель обещает возможность выпуска дополнительных карт? Очень уж удобно пользоваться одним счетом.
Дополнительных карт к одному счету моня не обещал. Обещали в ближайшей бета-версии замену по желанию бесплатных неименных на платные именные карты с/без фото в гривне, а в следующих обновлениях будут валютные счета с виртуальными бесплатными или пластиковыми платными картами.
Востаннє редагувалось Bosstone
в Вів 12 чер, 2018 12:25, всього редагувалось 1 раз.
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Bosstone
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Додано: Вів 12 чер, 2018 12:01
Bosstone написав:
Будут валютные счета с виртуальными бесплатными или пластиковыми платными картами.
И, дайте догадаюсь: конвертация с долларовой карты будет через евро?
А пополнение только в Универсале, или хоть в ТАСе разрешат?
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wig
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Додано: Вів 12 чер, 2018 12:17
wig написав: Bosstone написав:
Будут валютные счета с виртуальными бесплатными или пластиковыми платными картами.
И, дайте догадаюсь: конвертация с долларовой карты будет через евро?
А пополнение только в Универсале, или хоть в ТАСе разрешат?
Зачисление на гривневую карту по курсу в приложении. Валютных карт в ближайшей бета-версии не обещали.
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Bosstone
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Додано: Вів 12 чер, 2018 12:28
Bosstone написав:
Зачисление на гривневую карту по курсу в приложении
В гривну понятно, только валютные не для гривны открывают.
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wig
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Додано: Вів 12 чер, 2018 12:57
monobank_ua,
А сколько виртуалок можно будет выпустить на один инн?
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guntherhouse777
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Додано: Вів 12 чер, 2018 13:23
guntherhouse777 написав:
monobank_ua,
А сколько виртуалок можно будет выпустить на один инн?
По одной в валюте Евро и Доллар
monobank — перший мобiльний банк
0 800 205 205 (безкоштовно зі стаціонарних)
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Додано: Вів 12 чер, 2018 14:17
Вот что Горох пишет:
"Именные карты
Спортивный депозит
Валютные карты
iBox банк
Неполный список того, что мы готовим вам этим летом.
Первая именная карта уже сошла с конвейера"
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nickvp
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