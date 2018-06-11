Обещают на этой неделе на бета-версии, через пару недель - на основной версии. Стоимость оформления 150 грн. Срок изготовления до 14 дней. Доставка карты бесплатно через новую почту. В бета-версию можно перейти через службу поддержки.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 12 чер, 2018 15:03
Обещают на этой неделе на бета-версии, через пару недель - на основной версии. Стоимость оформления 150 грн. Срок изготовления до 14 дней. Доставка карты бесплатно через новую почту. В бета-версию можно перейти через службу поддержки.
Додано: Вів 12 чер, 2018 15:38
Re: Monobank
Это что такое?
Додано: Вів 12 чер, 2018 15:41
Re: Monobank
И зачем
Додано: Вів 12 чер, 2018 15:43
колхознички
щас пока на кулубнике в Польше
вот вернутся к осени и запустят дебетки-онли
... делайте хоть что-нибудь!
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