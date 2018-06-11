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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 713714715716
Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 15:03

  winstrolstanozolon написав:Добрый день. Подскажите, какие плюс минус точные сроки выпуска именных карт (через сколько планируется)? Хочу заказать карту, сейчас думаю, есть ли смысл подождать, пока начнется выпуск именных (для меня таковая приоритетнее) или их начнут выпускать ещё нескоро?

Обещают на этой неделе на бета-версии, через пару недель - на основной версии. Стоимость оформления 150 грн. Срок изготовления до 14 дней. Доставка карты бесплатно через новую почту. В бета-версию можно перейти через службу поддержки.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 15:38

Re: Monobank

iBox банк


Это что такое?
justit
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 15:41

Re: Monobank

И зачем
Alex_ki
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 15:43

  justit написав:
iBox банк


Это что такое?

колхознички
щас пока на кулубнике в Польше
вот вернутся к осени и запустят дебетки-онли :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 713714715716
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