Обещают на этой неделе на бета-версии, через пару недель - на основной версии. Стоимость оформления 150 грн. Срок изготовления до 14 дней. Доставка карты бесплатно через новую почту. В бета-версию можно перейти через службу поддержки.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 12 чер, 2018 15:03
Обещают на этой неделе на бета-версии, через пару недель - на основной версии. Стоимость оформления 150 грн. Срок изготовления до 14 дней. Доставка карты бесплатно через новую почту. В бета-версию можно перейти через службу поддержки.
Додано: Вів 12 чер, 2018 15:38
Re: Monobank
Это что такое?
Додано: Вів 12 чер, 2018 15:41
Re: Monobank
И зачем
Додано: Вів 12 чер, 2018 15:43
колхознички
щас пока на кулубнике в Польше
вот вернутся к осени и запустят дебетки-онли
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 12 чер, 2018 17:45
Re: Monobank
Монобанк, як там мі бенд 3 з нфс, буде працювати?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Вів 12 чер, 2018 18:48
Додано: Вів 12 чер, 2018 18:49
Разве там токен не привязан к одному телефону? Тоже была такая идея, но пока не тестировал
Додано: Вів 12 чер, 2018 20:23
Re: Monobank
Можно, можно
При добавлении карты в гпей при вводе лукапа каждый из кошельков создаёт свою виртуальную карту.
Я свои карты добавлял и себе, и жене, все работает
Разве там токен не привязан к одному телефону? Тоже была такая идея, но пока не тестировал[/quote]
Додано: Вів 12 чер, 2018 20:48
Додано: Вів 12 чер, 2018 21:10
Re: Monobank
А Дубилет в телеграмме удивляется, что 10% платежей моно идёт через мобильные платежи
А народ таким образом допки сделать умудрился
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