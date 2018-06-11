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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 713714715716
Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 15:03

  winstrolstanozolon написав:Добрый день. Подскажите, какие плюс минус точные сроки выпуска именных карт (через сколько планируется)? Хочу заказать карту, сейчас думаю, есть ли смысл подождать, пока начнется выпуск именных (для меня таковая приоритетнее) или их начнут выпускать ещё нескоро?

Обещают на этой неделе на бета-версии, через пару недель - на основной версии. Стоимость оформления 150 грн. Срок изготовления до 14 дней. Доставка карты бесплатно через новую почту. В бета-версию можно перейти через службу поддержки.
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 15:38

Re: Monobank

iBox банк


Это что такое?
justit
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 15:41

Re: Monobank

И зачем
Alex_ki
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 15:43

  justit написав:
iBox банк


Это что такое?

колхознички
щас пока на кулубнике в Польше
вот вернутся к осени и запустят дебетки-онли :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 17:45

Re: Monobank

Монобанк, як там мі бенд 3 з нфс, буде працювати?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 18:48

  chipmunk написав:Монобанк, як там мі бенд 3 з нфс, буде працювати?


Очевидно, що ні. Google Pay працює тільки на Андроїді і WearOS.
andresBeck
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 18:49

  Vint написав:
  Vorlon написав:
  Alex_ki написав:В будущем обещают

Это кто такое говорил и обещал? Именные вместо мгновенки - да. А про дополнительные сам Гороховский писал, что не будет (чтобы члены семьи не пользовались).

Члены семьи через Google Pay могут...

Разве там токен не привязан к одному телефону? Тоже была такая идея, но пока не тестировал
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 20:23

Re: Monobank

Можно, можно
При добавлении карты в гпей при вводе лукапа каждый из кошельков создаёт свою виртуальную карту.
Я свои карты добавлял и себе, и жене, все работает
Son of Sun написав:
  Vint написав:
  Vorlon написав:[quote="4384756:Alex_ki"]В будущем обещают

Это кто такое говорил и обещал? Именные вместо мгновенки - да. А про дополнительные сам Гороховский писал, что не будет (чтобы члены семьи не пользовались).

Члены семьи через Google Pay могут...

Разве там токен не привязан к одному телефону? Тоже была такая идея, но пока не тестировал[/quote]
Alex_ki
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 20:48

  clientage написав:
  justit написав:
iBox банк


Это что такое?

колхознички
щас пока на кулубнике в Польше
вот вернутся к осени и запустят дебетки-онли :)

Думаете, тока дебетки будут?
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 21:10

Re: Monobank

А Дубилет в телеграмме удивляется, что 10% платежей моно идёт через мобильные платежи

А народ таким образом допки сделать умудрился :)
curiousobro
 
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