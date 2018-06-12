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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 714715716717
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 12:48

Re: Monobank

С Letyshops на Monobank кто-нибудь пробовал?
Случайно Monobank отлуп не делает? Ибо я фиг знаю какая там трансакция со стороны Letyshops, подозрительная или...
justit
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 13:13

Re: Monobank

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Alex_ki
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  #<1 ... 714715716717
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