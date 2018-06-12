С Letyshops на Monobank кто-нибудь пробовал?
Случайно Monobank отлуп не делает? Ибо я фиг знаю какая там трансакция со стороны Letyshops, подозрительная или...
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Додано: Сер 13 чер, 2018 12:48
Re: Monobank
С Letyshops на Monobank кто-нибудь пробовал?
Случайно Monobank отлуп не делает? Ибо я фиг знаю какая там трансакция со стороны Letyshops, подозрительная или...
Додано: Сер 13 чер, 2018 13:13
Re: Monobank
Зачислять или платить?
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