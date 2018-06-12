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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 чер, 2018 12:48
С Letyshops на Monobank кто-нибудь пробовал?
Случайно Monobank отлуп не делает? Ибо я фиг знаю какая там трансакция со стороны Letyshops, подозрительная или...
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justit
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Додано: Сер 13 чер, 2018 13:13
Зачислять или платить?
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Alex_ki
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Додано: Сер 13 чер, 2018 14:04
Тревизо, Италия, рейсовый автобус c валидаторами на кред карту и проездной без чеков, только звук
1 карточка=1 пасс
Вход пошла моно карта=выбило категорию КИНО, вместо путишествия
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readrend
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Додано: Сер 13 чер, 2018 14:18
readrend написав:
выбило категорию КИНО
и шо показывали? Как там погодка за окном?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 13 чер, 2018 14:35
Alex_ki написав:
Зачислять или платить?
Выводить кэшбэк с Letyshops на Monobank
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justit
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Додано: Сер 13 чер, 2018 14:38
readrend написав:
Тревизо, Италия, рейсовый автобус c валидаторами на кред карту и проездной без чеков, только звук
1 карточка=1 пасс
Вход пошла моно карта=выбило категорию КИНО, вместо путишествия
Вот это повезло. 20% кишмиш вместо трех.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
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wig
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Додано: Сер 13 чер, 2018 15:27
readrend,
Зря вы. Ща подкрутят на Прочее
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guntherhouse777
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Додано: Сер 13 чер, 2018 15:38
justit написав:
С Letyshops на Monobank кто-нибудь пробовал?
Днями якраз виводив так кошти. Жодних проблем, жодних комісій з обох сторін, кошти "впали" на карту протягом 1-2 годин
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Sungsam
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Додано: Сер 13 чер, 2018 15:38
guntherhouse777
Та й нехай. В то Тревизо все равно мало кто летает.
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Poleg
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