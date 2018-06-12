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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 714715716717
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 12:48

Re: Monobank

С Letyshops на Monobank кто-нибудь пробовал?
Случайно Monobank отлуп не делает? Ибо я фиг знаю какая там трансакция со стороны Letyshops, подозрительная или...
justit
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 13:13

Re: Monobank

Зачислять или платить?
Alex_ki
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 14:04

Re: Monobank

Тревизо, Италия, рейсовый автобус c валидаторами на кред карту и проездной без чеков, только звук
1 карточка=1 пасс
Вход пошла моно карта=выбило категорию КИНО, вместо путишествия
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readrend
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 14:18

Re: Monobank

  readrend написав:выбило категорию КИНО

и шо показывали? Как там погодка за окном?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 14:35

  Alex_ki написав:Зачислять или платить?


Выводить кэшбэк с Letyshops на Monobank
justit
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 14:38

  readrend написав:Тревизо, Италия, рейсовый автобус c валидаторами на кред карту и проездной без чеков, только звук
1 карточка=1 пасс
Вход пошла моно карта=выбило категорию КИНО, вместо путишествия
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Вот это повезло. 20% кишмиш вместо трех.
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wig
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readrend,
Зря вы. Ща подкрутят на Прочее
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 15:38

Re: Monobank

  justit написав:С Letyshops на Monobank кто-нибудь пробовал?

Днями якраз виводив так кошти. Жодних проблем, жодних комісій з обох сторін, кошти "впали" на карту протягом 1-2 годин
Sungsam
 
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guntherhouse777
Та й нехай. В то Тревизо все равно мало кто летает.
Poleg
 
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