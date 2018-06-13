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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 715716717718
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 17:16

  Alex_ki написав:А тем более с категорией кино)
Да и может быть не во всех автобусах, а в одном случайном
Poleg написав:guntherhouse777
Та й нехай. В то Тревизо все равно мало кто летает.

Может, аглицкие свинорылы выяснят))
guntherhouse777
 
Повідомлень: 3275
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  #<1 ... 715716717718
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