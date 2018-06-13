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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 чер, 2018 17:16
Alex_ki написав:
А тем более с категорией кино)
Да и может быть не во всех автобусах, а в одном случайном
Poleg написав:guntherhouse777
Та й нехай. В то Тревизо все равно мало кто летает.
Может, аглицкие свинорылы выяснят))
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guntherhouse777
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Додано: Сер 13 чер, 2018 21:15
Подскажите, депо Мони с пополнением или нет, не могу найти, спс.
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тарасов
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Додано: Сер 13 чер, 2018 21:21
тарасов написав:
Подскажите, депо Мони с пополнением или нет, не могу найти, спс.
Нет, пополнения там нет. Открывается сразу на всю сумму.
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slasva
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Додано: Сер 13 чер, 2018 21:23
slasva
сенкс...
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тарасов
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Додано: Сер 13 чер, 2018 21:41
Сегодня, спустя неделю после установки программы Google Fit (я вообще жутко любопытный человек и люблю все пробовать на себе - то, что без последствий, конечно!) я наконец-то смог пройти больше 10000 шагов. При этом исколесив пешком полгорода и намотав (если верить тому же Google Fit) 7,5 км...
До этого в прошлую субботу, пройдя огромное расстояние, набрал всего лишь 6200 шагов.
Пишу это для тех, кто думает, что сможет с легкостью 3 месяца выполнять норму.
"Астанавитесь!" (с.Виктор Легитимный).
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Искатель
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Додано: Сер 13 чер, 2018 21:53
Искатель написав:
Сегодня, спустя неделю после установки программы Google Fit (я вообще жутко любопытный человек и люблю все пробовать на себе - то, что без последствий, конечно!) я наконец-то смог пройти больше 10000 шагов. При этом исколесив пешком полгорода и намотав (если верить тому же Google Fit) 7,5 км...
До этого в прошлую субботу, пройдя огромное расстояние, набрал всего лишь 6200 шагов.
Пишу это для тех, кто думает, что сможет с легкостью 3 месяца выполнять норму.
"Астанавитесь!" (с.Виктор Легитимный).
У меня личный рекорд в теч. недели = 7075ш, а так в среднем от 2000 до 3000
бассейн никак не считает
помимо всего прочего мне нуна таки бегать, не менее 5км/дн, трусцой 30..40мин
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 13 чер, 2018 22:00
clientage написав: Искатель написав:
Сегодня, спустя неделю после установки программы Google Fit (я вообще жутко любопытный человек и люблю все пробовать на себе - то, что без последствий, конечно!) я наконец-то смог пройти больше 10000 шагов. При этом исколесив пешком полгорода и намотав (если верить тому же Google Fit) 7,5 км...
До этого в прошлую субботу, пройдя огромное расстояние, набрал всего лишь 6200 шагов.
Пишу это для тех, кто думает, что сможет с легкостью 3 месяца выполнять норму.
"Астанавитесь!" (с.Виктор Легитимный).
У меня личный рекорд в теч. недели = 7075ш, а так в среднем от 2000 до 3000
бассейн никак не считает
помимо всего прочего мне нуна таки бегать, не менее 5км/дн, трусцой 30..40мин
Продолжу добивать тех, кто решил, что "Спортивный" - уже в кармане.
В субботу провел тест: на велотренажере отмотал 20 минут с телефоном в кармане. И что?
"У Вас велосипедная прогулка", т.е. как шаги программа это не считает!!!
Подозреваю, что бег может тоже быть воспринят, как бег.
Т.е. 10000 шагов - это именно шагов!
Еще есть желающие?
Эксперимент продолжаю.
"Искатель" - потому что люблю докапываться до сути. А не потому, как предположил один нехороший человек на ветке ДС, ищу приключений на свою 5ю точку...
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Искатель
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